Le semifinali del WTA 500 di Charleston hanno preso forma, delineando un quadro che vede ben tre tenniste statunitensi tra le protagoniste. La numero uno del seeding, Jessica Pegula, ha ancora una volta dimostrato la sua resilienza, superando un avvio in salita. Dopo aver ceduto il primo set alla russa Diana Shnaider, Pegula ha orchestrato una notevole rimonta, chiudendo l'incontro con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2. Una battaglia intensa, durata due ore e dieci minuti, che le ha garantito l'accesso alla fase successiva del torneo.

Per Jessica Pegula si prospetta ora un derby americano in semifinale contro la giovane connazionale Iva Jovic.

La diciottenne di Torrance ha impressionato per il suo percorso netto nel torneo, non avendo ancora concesso un set alle avversarie. Nei quarti di finale, Jovic ha superato con autorità la russa Anna Kalinskaya con un convincente 6-3, 6-4. Questo scontro tra connazionali sottolinea il momento d'oro del tennis femminile statunitense nel prestigioso appuntamento di Charleston.

Madison Keys si unisce al contingente americano

A completare il trio di tenniste americane in semifinale c'è Madison Keys, attualmente al diciottesimo posto nel ranking mondiale. Keys ha prevalso in un incontro estremamente combattuto contro la svizzera Belinda Bencic, la terza testa di serie del torneo. Anche in questo caso, la statunitense ha dimostrato grande tenacia: dopo aver perso il set d'apertura, è riuscita a ribaltare il risultato, imponendosi con un 4-6, 6-3, 6-2 in due ore e ventidue minuti di gioco.

L'avversaria di Madison Keys nel penultimo atto del torneo sarà l'ucraina Yuliia Starodubtseva, autrice di una prestazione sorprendente che l'ha portata a conquistare la sua prima semifinale a livello WTA. La numero 89 della classifica mondiale ha, di fatto, sventato la possibilità di un clamoroso poker americano, eliminando la connazionale McCartney Kessler in poco più di un'ora e mezza di gioco con un netto duplice 6-4. La sua presenza tra le migliori quattro aggiunge un elemento di imprevedibilità al torneo.

Yuliia Starodubtseva: la sorpresa del torneo

La qualificazione di Yuliia Starodubtseva alle semifinali è indubbiamente una delle maggiori sorprese di questa edizione del torneo. L'atleta ucraina, in costante ascesa nel circuito maggiore, ha esibito una notevole solidità mentale e fisica, riuscendo a prevalere su avversarie teoricamente più quotate e a spezzare il dominio americano che sembrava profilarsi a Charleston.

Il suo brillante percorso non solo evidenzia la crescente competitività del tennis femminile a livello internazionale, ma arricchisce anche le semifinali con un elemento di grande interesse e imprevedibilità.