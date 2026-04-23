Il Chelsea FC ha annunciato l'esonero di Liam Rosenior, una decisione maturata dopo una serie di risultati negativi culminata con cinque sconfitte consecutive in Premier League, senza che la squadra riuscisse a segnare nemmeno un gol. La società londinese sta ora valutando con attenzione il profilo del prossimo allenatore, e il nome del brasiliano Filipe Luís emerge come il favorito per la panchina.

Il cambio in panchina e le ragioni dell'esonero

Liam Rosenior, che aveva firmato un contratto della durata di sei anni e mezzo, è stato sollevato dall'incarico dopo appena quattro mesi.

A determinare la sua partenza è stato un preoccupante filotto di cinque sconfitte consecutive in campionato, durante le quali il Chelsea non è riuscito a realizzare alcuna rete, allontanando così il club dalla prestigiosa zona UEFA Champions League. La dirigenza di Stamford Bridge ha comunicato che si prenderà alcune settimane per individuare il tecnico più adatto a guidare il nuovo progetto di ricostruzione della squadra.

I principali candidati per la guida tecnica

Tra i nomi in lizza per la successione, Filipe Luís si posiziona come il candidato più forte. L'ex terzino brasiliano, che ha vestito la maglia dei Blues per 26 presenze nella stagione 2014/15 e il cui ultimo incarico è stato quello di allenatore del CR Flamengo, è quotato a 13/8.

Immediatamente dietro di lui, con una quota di 2/1, si colloca Andoni Iraola, attuale tecnico dell'AFC Bournemouth. La lista dei papabili include anche altre figure di spicco: l'ex stella del Chelsea Cesc Fàbregas, Calum McFarlane – attualmente allenatore ad interim del club – e Oliver Glasner, manager del Crystal Palace FC.

La ricerca di stabilità dopo anni di cambiamenti

La storia recente del Chelsea è stata caratterizzata da una notevole instabilità sulla panchina: negli ultimi otto anni, il club ha visto ben undici avvicendamenti di allenatori. L'ultimo tecnico a rimanere in carica per almeno due stagioni consecutive è stato Antonio Conte. Questa tendenza sottolinea l'attuale volontà della dirigenza di procedere con maggiore cautela nella scelta, puntando a una figura che possa garantire continuità e risultati duraturi, elementi fondamentali per il futuro del club.

Le quote dei favoriti confermano le attese

Le valutazioni dei principali osservatori e le quote aggiornate al 22 aprile 2026 confermano la posizione di Filipe Luís come il favorito per il ruolo di prossimo allenatore del Chelsea, con una quota di 13/8. Seguono Andoni Iraola a 2/1 e Cesc Fàbregas a 10/3, mentre Oliver Glasner figura tra i candidati con una quota di 5/1. Questi dati evidenziano come il club stia attentamente ponderando le proprie opzioni, privilegiando profili che combinano esperienza e un potenziale legame con la storia e i valori del Chelsea.