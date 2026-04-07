La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si prepara a un'autentica impresa nella finale di ritorno della CEV Cup femminile. Mercoledì 8 aprile, alle ore 20.00, le piemontesi scenderanno in campo al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul per affrontare il Galatasaray Istanbul. Dopo la sconfitta per 3-2 subita all'andata tra le mura amiche di Torino, la formazione chierese è chiamata a ribaltare il risultato in un ambiente che si preannuncia ostile e contro un'avversaria che ha già dimostrato grande solidità e notevole qualità nei momenti cruciali della partita.

L'analisi della gara d'andata: spunti e criticità

La sfida di andata ha evidenziato un sostanziale equilibrio tra le due contendenti, fornendo al contempo indicazioni preziose per il decisivo secondo atto. Chieri ha dimostrato di poter competere ad armi pari con le turche, aggiudicandosi con autorità due set e spingendosi fino al tie-break. Tuttavia, proprio in quest'ultimo frangente, la maggiore lucidità e il cinismo del Galatasaray hanno fatto la differenza. Un dato particolarmente significativo riguarda le occasioni mancate dalle piemontesi: ben quattro match point non concretizzati. Questo dettaglio sottolinea non solo l'apertura della sfida, ma anche l'importanza capitale di una gestione impeccabile dei momenti chiave e decisivi della partita di ritorno.

Le strategie per il ribaltone in Turchia

Per centrare l'obiettivo del ribaltone e conquistare la coppa, Chieri dovrà capitalizzare le certezze emerse nella gara di andata. L'attacco ha funzionato efficacemente, con Anett Nemeth che si è confermata un punto di riferimento costante con i suoi 23 punti, supportata da un contributo importante di Stella Nervini e Laura Küenzler. Sarà però fondamentale garantire una maggiore continuità offensiva, specialmente nei set dispari, dove il Galatasaray è riuscito a prendere rapidamente il comando. Un altro aspetto cruciale sarà la drastica riduzione degli errori nei frangenti più delicati del match, unitamente a una gestione più efficace delle fasi punto a punto, che spesso decidono l'esito dei parziali.

Il contributo del muro sarà altrettanto vitale: a tratti ha fatto la differenza grazie a Alberti e Cekulaev, ma dovrà essere più incisivo e costante per contenere l'elevata potenza offensiva della squadra turca. In generale, le chieresi dovranno mirare ad alzare la qualità del servizio, strumento essenziale per limitare la costruzione del gioco del Galatasaray e per togliere ritmo alla loro distribuzione.

Il Galatasaray: avversario da non sottovalutare

Sul fronte opposto, il Galatasaray si presenta a questo appuntamento con il vantaggio psicologico e numerico conquistato in trasferta, e con la consapevolezza di poter gestire diversi scenari tattici. La formazione guidata da Alberto Bigarelli ha messo in mostra riferimenti offensivi molto chiari e pericolosi.

Su tutti spicca Alexia Carutasu, autrice di una prestazione dominante con 28 punti, affiancata da Myriam Sylla, preziosa sia in fase di attacco che in quella di ricezione. A queste individualità si aggiungono soluzioni efficaci al centro e una solida organizzazione di squadra, elementi che hanno permesso alle turche di rimanere sempre pienamente in partita, anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Il percorso delle finaliste verso l'atto conclusivo

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha guadagnato l'accesso alla finale di CEV Cup dopo una semifinale estremamente combattuta contro il Dresdner SC. Le piemontesi hanno superato le avversarie al termine di una vera e propria maratona in cinque set, imponendosi con il punteggio di 3-2 (25-13, 17-25, 28-26, 23-25, 15-12).

Questa vittoria è stata il frutto di una prestazione di spessore, in cui Nemeth e Nervini hanno guidato la rimonta e la successiva qualificazione all'atto conclusivo del torneo.

Il Galatasaray, dal canto suo, ha conquistato il pass per la finale con una dimostrazione di forza nei quarti di finale. La squadra turca ha ottenuto una vittoria netta contro il C.S.O. Voluntari 2005, imponendosi con un secco 3-0. Questa prestazione ha evidenziato fin da subito la propria solidità e la determinazione con cui ha affrontato il percorso nel torneo, proiettandosi verso la finale con grande fiducia.