Il procuratore federale della FIGC, Giuseppe Chinè, ha diffuso una nota per chiarire la vicenda dell’inchiesta sugli arbitri, definendo alcune ricostruzioni giornalistiche «non veritiere e financo fantasiose». L’intervento mira a rettificare notizie che, a suo giudizio, non rispecchiano la realtà dei fatti, ribadendo che l’indagine condotta nel 2025 non ha rilevato irregolarità disciplinari.

L'indagine federale del 2025 e l'archiviazione

Chinè ha precisato di aver ricevuto, il 21 maggio 2025, un esposto dall’assistente arbitrale Domenico Rocca. L’esposto segnalava un presunto intervento esterno del designatore Gianluca Rocchi nella sala VAR durante la partita Udinese-Parma.

Immediatamente è stata avviata un’indagine sportiva, con l’audizione di tutti i soggetti coinvolti e a conoscenza dei fatti, tenutasi a Lissone.

Al termine delle verifiche, non sono emerse condotte di rilievo disciplinare a carico di alcun tesserato dell'AIA. Di conseguenza, nel luglio 2025, la Procura Federale ha proposto alla Procura Generale dello Sport presso il CONI l’archiviazione del procedimento, proposta poi condivisa e accolta dalla stessa Procura Generale.

Nuovi sviluppi e l'indagine penale

Riguardo a nuovi fatti di possibile rilievo disciplinare, segnalati dalla Procura della Repubblica di Milano, Chinè ha confermato contatti con gli organi inquirenti. È stata formalmente richiesta la documentazione dell’indagine penale per valutare l’eventuale riapertura dell’indagine sportiva, qualora emergessero elementi nuovi e decisivi.

Le accuse dell'esposto di Rocca

L’esposto di Domenico Rocca, che ha avviato l’indagine sportiva, denunciava presunte violazioni dei principi di lealtà e correttezza. Le accuse, rivolte anche al designatore Rocchi, riguardavano designazioni arbitrarie e pressioni sui direttori di gara, con riferimento all’episodio di Udinese-Parma del 1° marzo 2025.

Rocca lamentava una «assenza di criterio nelle designazioni» e un intervento diretto di Rocchi nella sala VAR, finalizzato a influenzare una decisione arbitrale. Questi elementi hanno attirato l’attenzione della Procura della Repubblica di Milano, che ha avviato un’indagine penale parallela.

Dettagli degli episodi contestati

L’esposto di Rocca, depositato la scorsa estate, elencava accuse gravi: «utilizzo parziale delle votazioni, assenza di criterio nelle designazioni, violazione dei principi di lealtà e correttezza e alterazioni della corretta concorrenza e delle relative valutazioni».

L'episodio chiave restava Udinese-Parma del 1° marzo 2025, con Rocchi che avrebbe sollecitato un on field review in sala VAR, influenzando la decisione arbitrale.

L’indagine penale milanese ha inoltre preso in esame un ulteriore episodio risalente all’8 gennaio 2024, durante la partita Inter-Verona. In tale occasione, Rocchi sarebbe intervenuto in relazione a una gomitata di Bastoni su Duda, sollevando ulteriori interrogativi sulle modalità di designazione e sulla condotta arbitrale complessiva.