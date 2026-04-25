Il Tour of the Alps ha sancito il salto di qualità di Giulio Pellizzari, ormai lanciato tra i grandi protagonisti delle corse a tappe del ciclismo. Il 23enne della RedBull ha conquistato le due tappe più dure, quella con arrivo in salita di Val Martello e quella finale a Bolzano, oltre alla classifica generale, animando le speranze degli appassionati italiani che contano di aver trovato un nuovo campione che possa riempire il vuoto lasciato da Vincenzo Nibali.

L'attacco a tre chilometri dalla vetta

Pellizzari è il primo italiano a trionfare nella classifica generale del Tour of the Alps proprio dai tempi di Vincenzo Nibali nel 2013, quando la corsa si chiamava ancora Giro del Trentino.

Un risultato che rilancia con forza il ciclismo italiano e proietta il marchigiano verso una stagione ricca di aspettative, con il Giro d’Italia ormai alle porte. La vittoria di Pellizzari rappresenta un momento clou della sua carriera: è la prima affermazione in una corsa a tappe da professionista, e arriva dopo una prestazione superba sull’ultima salita della gara, quella di Nobls Montoppio, affrontata per due volte nella tappa di Bolzano.

Nella seconda scalata, Pellizzari ha impresso il suo forcing negli ultimi tre chilometri, rimanendo inizialmente con Bernal e Arensman. Sotto la pressione continua del marchigiano, entrambi gli avversari sono stati poi costretti a cedere. Pellizzari ha percorso gli ultimi 3100 metri della salita, dall'inizio del suo attacco allo scollinamento, in 9'26'', sfiorando una velocità media di venti all'ora su una pendenza del 9%.

In questo tratto, il corridore della RedBull ha espresso una VAM di 1838. Questo dato si riferisce ai metri di dislivello che un corridore può superare in uno sforzo di un'ora, ed è un parametro che permette di confrontare prestazioni espresse su salite diverse.

'Ha vinto la squadra'

In un’intervista immediatamente successiva alla premiazione, Pellizzari non ha esitato a condividere il merito con i suoi compagni di squadra della Red Bull-BORA-hansgrohe. "È davvero incredibile", ha dichiarato con entusiasmo, "sapevo di dover dare il massimo sull’ultima salita, ma non per me stesso, bensì per la mia squadra".

Ha poi sottolineato come il lavoro svolto dal team negli ultimi tre giorni sia stato straordinario, e che senza il loro contributo non sarebbe stato possibile raggiungere questo traguardo.

"Devo dire che l'ultima salita è stata piuttosto dura. Faceva anche molto caldo. Ma dovevo vincere per i miei compagni di squadra, come ho detto. Voglio sottolineare che non dirò di aver vinto io il Tour of the Alps, ma che la RedBull-Bora-hansgrohe l'ha vinto come squadra."