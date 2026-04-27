Per Tadej Pogačar vincere la Liegi Bastogne Liegi 2026 non è stato così semplice come a volte è accaduto nelle altre classiche monumento del ciclismo. Il campione del mondo è stato costretto a sfoderare una prestazione davvero incredibile, sia sulla salita della Redoute che su quella di Roche aux Faucons, per riuscire a scrollarsi di dosso il fenomeno nuovo Paul Seixas.

Sulla Liegi una sfida stellare

Il primo momento decisivo è arrivato sulla Côte de la Redoute, salita iconica della Liegi Bastogne Liegi. Qui il capitano dell’UAE Team Emirates ha chiesto un ultimo sforzo al compagno Benoît Cosnefroy prima di lanciare un attacco durissimo.

Se negli anni scorsi Pogacar era riuscito a fare facilmente il vuoto con queste azioni, stavolta il 19enne Seixas si è incollato alla sua ruota, soffrendo ma tenendo il passo fino alla cima della salita.

Le cifre raccontano un’impresa al limite dell’umano: per circa quattro minuti i due hanno pedalato a 8.7 watt per chilo, uno sforzo pazzesco con cui hanno staccato nettamente il resto del gruppo, con gli altri corridori più forti che sono saliti a circa 8 watt per chilo. I due campioni sono saliti sulla REdoute ad una velocità media di oltre 24 all'ora, con una VAM di 2445. Impressionante il dato sulla potenza media stimata durante questa salita: 575 watt per 3 minuti e 45 secondi. Mai prima d’ora nella storia del ciclismo si era vista una prestazione così elevata in uno sforzo di simili durata.

26 secondi di differenza sull'ultima salita

Conclusa in parità la battaglia sulla Redoute, Pogačar e Seixas hanno quindi iniziato a collaborare per mantenere il vantaggio, puntando verso la successiva salita, la Roche-aux-Faucons. Qui il campione sloveno ha imposto il suo ritmo: subito dopo l’attacco nel tratto più ripido, Seixas ha tentato di resistere ma alla fine ha ceduto.

Ancora una volta Pogačar ha fatto registrare un tempo record, 3 minuti e 23 secondi con una potenza media stimata di 545 watt (8,3 w/kg), infliggendo 26 secondi al rivale negli ultimi 600 metri di salita, dal momento in cui il francese si è staccato fino allo scollinamento.

Questa doppia performance – la più veloce di sempre sulla Redoute e sulla Roche-aux-Faucons – testimonia il livello impressionante raggiunto da Tadej Pogačar, e lo straordinario talento di Paul Seixas, che a 19 anni ha ancora dei grandi margini di miglioramento promettendo delle sfide ancora più intense con il campione del mondo.