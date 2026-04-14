La Ronde van Limburg 2026 si appresta a infiammare le strade del Belgio con la sua settantacinquesima edizione, promettendo uno spettacolo avvincente. Questa classica di categoria 1.1, che si snoda per 178,4 chilometri da Hasselt a Tongeren, assume un ruolo cruciale nel calendario ciclistico, posizionandosi strategicamente tra le impegnative Classiche del Nord e le successive Classiche delle Ardenne. L'attesa è alta per una corsa che attira i migliori specialisti delle volate, con un percorso che si preannuncia selettivo ma con un finale ideale per i velocisti.

Il Percorso: Tra Muri e Pavé

Il tracciato della Ronde van Limburg 2026 si presenta subito impegnativo, mettendo alla prova i corridori fin dalle prime battute. L'avvio è segnato dall'ascesa del muro di Glinberg e, a seguire, del Keiberg, entrambi con pendenze medie che si attestano intorno al 4,7%. Queste prime difficoltà sono intervallate dai settori di pavé di Maastrichterallee, che aggiungono un ulteriore elemento di sfida. Successivamente, la corsa si sposterà su un circuito finale da ripetere per tre volte, ciascun giro misurando 38,2 chilometri. Qui, i ciclisti dovranno affrontare gli strappi del Kolmontberg e del Zammelenberg, altrettanto esigenti. La selezione proseguirà sui tratti in ciottoli di Manshoven e Op de Kriezel, passaggi cruciali che potrebbero spezzare il gruppo.

Nonostante le numerose insidie, gli ultimi dodici chilometri prima del traguardo di Tongeren si presentano privi di difficoltà altimetriche ufficiali, configurando un finale ideale per una volata di gruppo su un rettilineo in lieve ascesa, dove la potenza pura sarà determinante.

I Protagonisti: Sfida tra Giganti della Velocità

La startlist della Ronde van Limburg 2026 promette un'emozionante sfida ad alta velocità, con due nomi che spiccano su tutti: Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). Merlier arriva a questa corsa forte di una prestazione dominante alla Scheldeprijs, dimostrando una forma eccezionale. Groenewegen, dal canto suo, ha ritrovato una notevole brillantezza e velocità pura dopo il cambio di squadra, confermando il suo ottimo stato di forma.

Entrambi sono unanimemente indicati come i principali favoriti per la volata finale.

Il parterre di velocisti è ulteriormente arricchito dalla presenza di atleti di calibro internazionale come Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) e Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA), tutti pronti a inserirsi nella lotta per la vittoria. Per l'Italia, le speranze sono riposte in Davide Persico, che cercherà di dire la sua nello sprint. La partecipazione di numerosi WorldTeams – tra cui Alpecin‑Premier Tech, Lotto‑Intermarché, Bahrain Victorious, Cofidis, Jayco AlUla e Soudal Quick‑Step – assicura un livello tecnico elevatissimo alla competizione. Accanto ai favoriti, non mancheranno sprinter di esperienza come Sam Bennett e giovani talenti emergenti quali Stanislaw Aniolkowski e Tim Torn Teutenberg, pronti a sorprendere e a contendersi le posizioni di prestigio.

Contesto e Condizioni di Gara

La storia recente della Ronde van Limburg è costellata di successi da parte di atleti di grande spessore, che hanno contribuito a consolidarne il prestigio. Nomi come Milan Fretin, lo stesso Dylan Groenewegen, Gerben Thijssen e Tim Merlier figurano nell'albo d'oro delle edizioni passate, a testimonianza del livello della competizione. L'edizione 2026 si terrà mercoledì 15 aprile, con la partenza da Hasselt fissata per le ore 13:00 e l'arrivo a Tongeren atteso intorno alle 17:13. Le previsioni meteo indicano condizioni quasi perfette per la corsa: temperature che potranno raggiungere i venti gradi centigradi e un vento praticamente assente. Questi fattori ambientali sono ideali per favorire una gara veloce e, in particolare, una volata di gruppo, rendendo ancora più probabile lo scontro diretto tra i velocisti.

Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta televisiva, con la trasmissione prevista su VRT1 e Eurosport 1 nel corso del pomeriggio, garantendo una copertura completa dell'evento.

In sintesi, la Ronde van Limburg 2026 si configura come un appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo. La sua combinazione unica di un percorso selettivo, ricco di muri e tratti in pavé, e un finale disegnato per i velocisti, la rende una delle corse più attese di questa fase della stagione. Tutti gli occhi saranno puntati sulla sfida tra Groenewegen e Merlier, un duello che si preannuncia ricco di scintille e che terrà col fiato sospeso fino all'ultimo metro.