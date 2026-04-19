Si è conclusa a Hong Kong la tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista, un appuntamento internazionale che ha visto gli atleti italiani impegnati in diverse discipline. La spedizione azzurra ha registrato risultati di rilievo, tra cui spiccano il sesto posto di Chiara Consonni nell'impegnativo omnium femminile e la nona posizione ottenuta dalla coppia Niccolò Galli e Francesco Lamon nella madison maschile. Un successo particolarmente brillante è stato l'oro conquistato da Matteo Fiorin nella gara dell'eliminazione maschile, a testimonianza delle potenzialità del ciclismo su pista italiano.

Nel dettaglio dell'omnium femminile, l'atleta azzurra Chiara Consonni ha dimostrato una solida performance, accumulando un totale di 98 punti che le hanno permesso di classificarsi al sesto posto, sfiorando la top 5. La vittoria finale è andata alla talentuosa nipponica Tsuyaka Uchino, che ha dominato la gara con 133 punti. Il podio è stato completato dalla danese Amalie Dideriksen, seconda con 129 punti, e dalla messicana Yareli Acevedo Mendoza, che ha chiuso al terzo posto con 126 punti, in una competizione di altissimo livello.

Madison maschile: Galli e Lamon nella top ten

La prova della madison maschile ha visto la coppia italiana formata da Niccolò Galli e Francesco Lamon lottare con determinazione, concludendo la gara al nono posto con un totale di 15 punti.

Il successo in questa disciplina, caratterizzata da grande strategia e intesa, è stato appannaggio dei Paesi Bassi. Il duo olandese composto da Yoeri Havik e Philip Heijnen ha conquistato la medaglia d'oro con un impressionante punteggio di 87 punti. Al secondo posto si è piazzata la Francia, con Erwan Besnier e Donavan Grondin che hanno totalizzato 67 punti, mentre la Gran Bretagna, con Logan Maclean e William Perrett, ha ottenuto il terzo gradino del podio con 62 punti, in una gara combattuta fino all'ultimo.

L'oro di Matteo Fiorin nell'eliminazione: un trionfo azzurro

Un momento di grande esaltazione per la delegazione italiana è stato il trionfo di Matteo Fiorin nella gara dell'eliminazione maschile.

Fiorin ha saputo interpretare al meglio la difficile prova, caratterizzata da eliminazioni progressive, imponendosi con lucidità e forza. Ha superato avversari di calibro internazionale come il neozelandese Thomas Sexton e l'olandese Yoeri Havik. Quest'ultimo, in particolare, è stato successivamente retrocesso dalla giuria per una manovra considerata pericolosa durante le fasi cruciali della competizione, sottolineando l'importanza del rispetto delle regole in pista.

Nonostante un inizio promettente, il quartetto femminile dell'inseguimento a squadre non è riuscito a concretizzare le aspettative. La formazione, composta da Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, aveva fatto registrare un eccellente miglior tempo in qualifica con 4’14"522, dimostrando il proprio valore.

Tuttavia, una sfortunata caduta che ha coinvolto Vittoria Guazzini durante la semifinale ha irrimediabilmente compromesso la loro prova, relegando la squadra al settimo posto finale. Un episodio che ha impedito alle azzurre di lottare per le posizioni di vertice, nonostante l'evidente potenziale.