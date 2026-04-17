L'Italia ha avuto un avvio con risultati contrastanti nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo 2026 di ciclismo su pista. Il quartetto femminile, pur dominando le qualificazioni con il miglior tempo, è stato inaspettatamente eliminato, mentre la squadra maschile ha concluso la sua prova in ultima posizione.

Il quartetto femminile italiano, composto da Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, ha dominato le qualificazioni dell'inseguimento a squadre a Hong Kong. Con 4:14.522, le azzurre hanno inflitto distacchi significativi alla Cina (+2.634), Nuova Zelanda (+2.636), Gran Bretagna (+2.894) e Germania (+5.093).

Nonostante il miglior crono, la squadra è stata eliminata. Le atlete torneranno in pista alle 09:13 per il primo turno, puntando a una medaglia.

La prova del quartetto maschile

Sorte opposta per la squadra maschile, formata da Niccolò Galli, Christian Fantini, Etienne Grimod e Francesco Lamon. Gli azzurri hanno faticato, chiudendo i quattro chilometri con 4:15.665. Questo li ha relegati all'ultima posizione (13ª), a quasi 24 secondi dal miglior tempo della Nuova Zelanda (3:52.838). L'Italia maschile non ha potuto accedere al primo turno, riservato agli otto migliori qualificati. I migliori tempi sono stati registrati da Nuova Zelanda, Danimarca, Cina, Giappone, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada.

Il contesto della tappa di Hong Kong

La partecipazione italiana a Hong Kong (17-19 aprile) segue la rinuncia alla prima tappa di Perth, Australia, a causa di problemi logistici e di sicurezza. È la seconda delle tre tappe 2026, con la terza e ultima a Nilai, Malesia (24-26 aprile). Il quartetto femminile titolare è confermato (Linda Sanarini sostituisce Federica Venturelli; Elisa Balsamo è altrove). La squadra maschile, con l'esperienza di Francesco Lamon, è un'alternativa in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Il programma della manifestazione include, oltre all'inseguimento a squadre, anche sprint, keirin e madison, in tre giorni. Le gare si svolgeranno con orari locali (sei ore avanti rispetto all'Italia) che coprono l'intera giornata, coinvolgendo entrambi i settori. L'Italia, dopo questo avvio in chiaroscuro, cercherà di riscattarsi nelle prossime prove per consolidare la propria presenza nel ciclismo su pista internazionale.