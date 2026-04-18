La seconda tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista 2026, ospitata nel velodromo di Hong Kong, ha visto l'Italia chiudere la Madison femminile al quinto posto, mentre Matteo Fiorin ha conquistato una posizione nella top-10 dell'Omnium maschile. Una giornata complessivamente difficile per la spedizione azzurra, che ha faticato a replicare i successi precedenti.

Madison femminile: l'Italia si piazza al quinto posto

La finale della Madison femminile ha incoronato la coppia francese composta da Marion Borras e Valentine Fortin, che ha saputo imporsi con determinazione.

Sul podio, a completare la top-3, sono salite anche le britanniche Erin Boothman e Madelaine Leech, seguite dalle olandesi Lisa Van Belle e Nienke Veenhoven. Per l'Italia, la coppia formata da Martina Fidanza e Chiara Consonni ha concluso la prova in quinta posizione, un risultato che evidenzia la competitività della gara.

I risultati delle altre specialità: Sprint, Keirin e Omnium

Nel Sprint femminile, la britannica Emma Finucane ha dimostrato la sua superiorità, aggiudicandosi l'oro dopo aver superato in finale la giapponese Mina Sato. Il bronzo è stato conquistato dall'olandese Hetty Van De Wouw, che ha avuto la meglio sulla canadese Lauriane Genest nella finalina. L'atleta italiana Miriam Vece ha visto il suo percorso interrompersi agli ottavi di finale, eliminata dalla britannica Lauren Bell.

Il Keirin maschile ha celebrato la vittoria dell'olandese Harrie Lavreysen, che si è imposto con autorevolezza nella finale a sette. La partecipazione italiana in questa disciplina ha visto Mattia Predomo fermarsi al ripescaggio del secondo turno, mentre Stefano Moro è stato eliminato già al primo turno, non riuscendo a proseguire la sua corsa.

L'Omnium maschile ha confermato il dominio olandese, con Philip Heijnen che ha conquistato il gradino più alto del podio grazie a un totale di 156 punti. Ha preceduto il giapponese Kazushige Kuboki e il britannico Matthew Bostock, protagonisti di una gara avvincente. L'azzurro Matteo Fiorin, reduce dalla vittoria nell'Eliminazione del giorno precedente, ha concluso la sua prova in decima posizione, dimostrando comunque una buona costanza.

L'ottimo inizio della Nuova Zelanda nella Coppa del Mondo

La tappa di Hong Kong è stata caratterizzata da un brillante avvio per la delegazione della Nuova Zelanda, che ha saputo conquistare ben tre medaglie, di cui due ori nelle prestigiose gare a squadre. Le atlete neozelandesi hanno trionfato nella prova a squadre femminile, mentre i loro colleghi uomini hanno dominato la prova a squadre maschile. Un ulteriore successo è arrivato con Tom Sexton, che ha ottenuto l'argento nell'Eliminazione, venendo superato solo dall'italiano Matteo Fiorin in una combattuta finale a due. La squadra femminile ha espresso grande soddisfazione per la propria performance, sottolineando come l'obiettivo fosse concentrarsi su se stesse per offrire una prestazione di cui essere orgogliose, un risultato pienamente raggiunto.

Il programma della tappa di Hong Kong proseguirà domani con l'ultima giornata di gare, promettendo ulteriori emozioni e sfide nel mondo del ciclismo su pista.