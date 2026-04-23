L'Italia si prepara per l'ultima tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista, in programma a Nilai, in Malesia, da venerdì 24 a domenica 26 aprile. Diciassette atleti, tra uomini e donne, sono stati convocati con l'obiettivo di migliorare i risultati precedenti e raccogliere indicazioni utili per i prossimi appuntamenti internazionali.

La squadra azzurra

Nel settore maschile sono stati selezionati Davide Boscaro (G.S. Fiamme Azzurre), Renato Favero (Biesse‑Carrera‑Premac), Matteo Fiorin (Centro Sportivo Esercito), Nicolò Galli (Solme‑Olmo‑Arvedi), Etienne Grimod (Solme‑Olmo‑Arvedi), Francesco Lamon (G.S.

Fiamme Azzurre), Stefano Antonio Minuta (G.S. Fiamme Oro), Stefano Moro (G.S. Fiamme Azzurre), Daniele Napolitano (G.S. Fiamme Azzurre) e Mattia Predomo (Centro Sportivo Esercito).

In campo femminile la formazione comprende Anita Baima (G.S. Fiamme Azzurre), Matilde Cenci (G.S. Fiamme Oro), Martina Fidanza (G.S. Fiamme Oro), Sara Fiorin (Laboral Kutxa Fundacion Euskadi), Vittoria Grassi (Vini Fantini‑Bepink), Siria Trevisan (Scuola Ciclismo Lions D‑Cavarzere) e Miriam Vece (G.S. Fiamme Oro).

Obiettivi e contesto stagionale

L'Italia arriva a Nilai dopo una tappa di Hong Kong caratterizzata da risultati altalenanti. L'unica vittoria è stata ottenuta da Matteo Fiorin nella corsa a eliminazione, conquistata nella prima giornata di gare.

Il gruppo azzurro punta ora a riscattarsi e a ottenere risultati più consistenti in questa prova conclusiva della manifestazione.

La tappa di Nilai è la terza e ultima prova della Coppa del Mondo di ciclismo su pista 2026. Il percorso stagionale ha visto l'Italia rinunciare alla prima tappa di Perth per motivi logistici e di sicurezza. Successivamente, a Hong Kong, il quartetto femminile aveva registrato il miglior tempo nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre ma era stato eliminato, mentre la squadra maschile aveva chiuso in ultima posizione. Nilai rappresenta quindi un banco di prova fondamentale per il bilancio finale e per le future strategie.