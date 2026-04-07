La prima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, svoltasi a Granada, in Spagna, ha visto la Cina trionfare nella specialità della carabina da dieci metri a coppie miste. La competizione, che ha richiamato le migliori nazionali internazionali, si è conclusa senza la partecipazione di squadre italiane, le quali prenderanno parte esclusivamente alle prove individuali, in programma a partire dal giorno successivo.

Nella finale a quattro, la coppia cinese formata da Wang Zifei e Sheng Lihao ha prevalso in un duello decisivo contro la formazione ungherese di Eszter Denes e Istvan Marton Peni.

Il punteggio finale di 504.3 a 502.9 ha sancito la vittoria cinese con un margine di 1.4 punti, confermando la notevole solidità e precisione dei tiratori asiatici in una delle discipline più tecniche del programma ISSF.

Il podio internazionale e la strategia azzurra

Il terzo gradino del podio è stato conquistato dalla Norvegia, rappresentata da Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg, che hanno concluso la loro prova con 439.0 punti, venendo eliminati a una serie dalla conclusione della finale. La seconda squadra cinese, composta da Zhang Qianying e Ma Sihan, si è classificata in quarta posizione con 374.8 punti, esclusa a due serie dal termine. L’Italia, come già comunicato dallo staff tecnico, ha scelto di non schierare alcuna coppia nella gara mista, concentrando la propria partecipazione sulle prove individuali.

Questa strategia è stata adottata per valorizzare al meglio le prestazioni dei singoli atleti nelle specialità di carabina e pistola. La delegazione azzurra, composta da ben sedici atleti, si prepara ora a scendere in pedana nelle prossime giornate, con l'obiettivo primario di testare la condizione fisica e mentale dei tiratori in vista degli appuntamenti più rilevanti della stagione agonistica.

La delegazione italiana e il circuito mondiale

La nazionale italiana di tiro a segno, che vede tra i suoi atleti di spicco nomi come Danilo Dennis Sollazzo, Federico Nilo Maldini e Massimo Spinella, è presente a Granada con una rosa ampia e attentamente bilanciata tra le discipline di carabina e pistola.

La partecipazione a questa tappa inaugurale della Coppa del Mondo riveste un'importanza cruciale per valutare lo stato di forma degli azzurri e per affinare le strategie tecniche e tattiche in vista delle future competizioni internazionali. Il circuito ISSF World Cup 2026, infatti, prevede un calendario ricco di appuntamenti in diverse località globali, offrendo agli atleti l'opportunità di confrontarsi ai massimi livelli mondiali e di prepararsi adeguatamente per gli eventi clou dell'anno.

La decisione di schierare una squadra così numerosa è stata anche favorita dalla vicinanza logistica dell'evento spagnolo, consentendo allo staff tecnico di osservare e valutare un ampio numero di atleti in un contesto altamente competitivo.

L'assenza nella gara a squadre mista non compromette le ambizioni della nazionale, che punta con determinazione a ottenere risultati di rilievo nelle prove individuali, dove saranno impegnati sia tiratori di comprovata esperienza sia giovani promesse del movimento sportivo italiano.