La Lube Civitanova ha compiuto una rimonta memorabile al PalaMagis, espugnando il campo della Rana Verona nella gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile. Sotto di due set e con le spalle al muro, la formazione marchigiana ha saputo reagire con straordinaria determinazione, imponendosi al tie-break e portandosi così in vantaggio per due a uno nella serie al meglio delle cinque partite. Un successo che proietta la squadra di coach Giampaolo Medei a un solo passo dalla finale che assegnerà il titolo tricolore, un traguardo che sembrava lontano dopo un inizio di partita difficile.

L'incontro ha preso il via con una Verona scatenata, capace di fare la differenza nel primo set e di rimontare con caparbietà nel secondo, annullando due set-point agli avversari. I colpi di Darlan e Keita hanno riportato in equilibrio il parziale (21-21), mentre un muro di Darlan e una slash di Nedeljkovic hanno siglato il 28-26 finale, portando gli scaligeri sul 2-0. La Civitanova, però, ha dimostrato grande carattere: con le spalle al muro, i biancorossi hanno trovato la forza di reagire. Un muro di Podrascanin, una pipe di Loeppky e un ace di Nikolov hanno sancito il 22-19 nel terzo set, poi chiuso sfruttando alcune sbavature di Verona e un muro decisivo di Gargiulo sul 25-22. Il quarto parziale è stato a senso unico, con la Lube che ha dominato, per poi completare la rimonta nel tie-break.

Quest'ultimo è stato indirizzato da Nikolov con un muro, un vincente e un ace che hanno portato il punteggio sul 6-3. Nonostante il tentativo di rientro di Verona con Darlan (8-9), nel finale sono stati Bottolo con un mani-out e ancora Nikolov in pipe (14-11) a chiudere i conti sul 15-12, sigillando una vittoria di prestigio per 3-2 (22-25; 26-28; 25-22; 25-19; 15-12).

I protagonisti e i numeri della sfida

Il successo di Civitanova porta la firma indelebile dello schiacciatore Aleksandar Nikolov, vero trascinatore con i suoi 18 punti e ben 5 muri. Fondamentale anche il contributo di Mattia Bottolo, autore di 9 punti, e dell’opposto Eric Loeppky, che ha messo a segno 14 punti. Ottima la prova dei centrali Giovanni Gargiulo e Marko Podrascanin, entrambi a quota 8 punti, mentre in regia Mattia Boninfante ha orchestrato con lucidità il gioco dei marchigiani.

Sul fronte opposto, alla Rana Verona non sono bastati i 19 punti di Noumory Keita, i 16 di Darlan Souza e i 12 di Aleksandar Nedeljkovic, con Francesco Sani che ha chiuso la sua prestazione a 8 marcature.

Il cammino playoff e la corsa alla finale

La Lube Civitanova, sesta forza della stagione regolare, conferma così il suo eccellente momento nei playoff, dopo aver eliminato i campioni d’Italia in carica di Trento. La squadra di Medei sembra aver definitivamente superato la delusione per l’eliminazione nei quarti di Champions League e ora sogna il grande exploit in campionato, con la finale scudetto a portata di mano. La serie tra Civitanova e Verona vede ora i marchigiani avanti due a uno, a un solo successo dal pass per l'atto conclusivo.

Nell’altra semifinale, Perugia conduce per due a zero su Piacenza e potrebbe chiudere i conti già nella prossima sfida. Il regolamento prevede che la squadra che per prima vince tre incontri si qualifica per la finale scudetto. La Lube, grazie a una prestazione tecnica e agonistica di altissimo livello, si è portata a un solo successo dall’ultimo atto, dove affronterà la vincente tra Perugia e Piacenza, in una corsa al tricolore che si preannuncia avvincente.