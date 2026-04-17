Sabato 18 aprile, con fischio d'inizio fissato per le ore 18.00, l'Eurosuole Forum di Civitanova Marche sarà teatro di un appuntamento cruciale per la semifinale scudetto di Superlega maschile. Si disputerà infatti gara-4 tra la Cucine Lube Civitanova e la Rana Verona, un incontro che potrebbe decidere le sorti dell'intera serie e l'accesso alla finalissima. La Lube, che attualmente conduce per 2-1, si trova di fronte a un'occasione d'oro: chiudere i giochi davanti al proprio pubblico e conquistare l'accesso alla finale, coronando un percorso di grande intensità.

Per la Rana Verona, invece, l'obiettivo è chiaro e ambizioso: pareggiare la serie e rimandare ogni verdetto alla decisiva "bella", che si giocherebbe poi sul proprio campo, mantenendo vivo il sogno scudetto in questa entusiasmante stagione.

Il cammino delle due squadre nei playoff

La formazione marchigiana ha dimostrato grande carattere e determinazione in gara-3, riuscendo a ribaltare il fattore campo e a imporsi in trasferta al tie-break, un risultato che le ha permesso di portarsi in vantaggio nella serie e di acquisire un importante slancio psicologico. Ora, forte del supporto incondizionato dei propri tifosi, la Cucine Lube Civitanova cercherà di replicare la prestazione e di completare l'opera contro la Rana Verona, una squadra che ha saputo distinguersi per tutta la stagione regolare, classificandosi come la seconda forza del campionato e mostrando un'eccellente pallavolo.

Questo confronto si preannuncia quindi come un test fondamentale per entrambe le compagini, desiderose di proseguire il loro percorso verso il prestigioso titolo nazionale.

Dove seguire l'incontro in diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di pallavolo, la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona sarà ampiamente coperta dai media, garantendo una visione completa dell'evento. La diretta televisiva sarà assicurata da RaiSportHD, offrendo un'opportunità gratuita e in chiaro per seguire ogni momento della partita. Per quanto riguarda le opzioni di streaming, l'incontro sarà disponibile su diverse piattaforme digitali: gratuitamente su Rai Play, e per gli abbonati su VBTV e DAZN, permettendo così una fruizione flessibile e accessibile.

Un'ulteriore possibilità per non perdere nemmeno un'azione sarà la diretta live testuale fornita da OA Sport, che aggiornerà in tempo reale su ogni punto, azione e sviluppo della partita, assicurando una copertura completa e dettagliata dell'evento.