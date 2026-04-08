Flavio Cobolli sta attraversando un momento complicato nel circuito tennistico internazionale. Dopo il prestigioso trionfo all’ATP 500 di Acapulco, il tennista azzurro ha collezionato una sola vittoria nelle ultime cinque settimane, un dato che evidenzia una crisi di risultati. L'ultima battuta d'arresto è arrivata al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, dove Cobolli si è arreso al qualificato belga Alexander Blockx con un doppio 6‑3.

Il difficile periodo e le ripercussioni sul ranking

Il 23enne italiano, che aveva festeggiato il successo ad Acapulco il 1° marzo, ha subito una serie di eliminazioni premature in tornei di rilievo.

Ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, è stato sconfitto dallo statunitense Frances Tiafoe. Successivamente, ha ceduto al debutto al Masters 1000 di Miami contro il belga Raphaela Collignon, per poi registrare l’uscita anticipata sulla terra rossa del Principato. L’unica nota positiva in questo arco di tempo è stata la vittoria ottenuta il 6 marzo contro il serbo Miomir Kecmanovic in California.

Questo trend poco favorevole ha avuto un impatto diretto sul suo posizionamento nel ranking ATP. Cobolli, che il 30 marzo aveva raggiunto il suo best ranking personale al 13° posto, è scivolato alla 16ª posizione nella classifica aggiornata al 6 aprile, mantenendo un totale di 2.320 punti.

Possibili sorpassi e lo scenario futuro nel ranking

La situazione nel ranking ATP potrebbe ulteriormente peggiorare nei prossimi giorni. Flavio Cobolli rischia infatti di essere superato da due avversari attualmente impegnati nel torneo di Montecarlo. Il monegasco Valentin Vacherot potrebbe scavalcarlo raggiungendo la finale, accumulando 2.418 punti, o addirittura la vittoria, che lo porterebbe a 2.768 punti. Anche l’argentino Tomas Martin Etcheverry rappresenta una minaccia, potendo raggiungere i 2.490 punti in caso di conquista del trofeo.

È importante notare che entrambi i giocatori si trovano nella stessa metà del tabellone a Montecarlo, il che significa che solo uno dei due potrà effettivamente superare Flavio Cobolli.

Nonostante le incertezze, è già stabilito che, nell’aggiornamento del ranking ATP previsto per lunedì 13 aprile, Cobolli non scenderà oltre la 17ª posizione mondiale, garantendosi comunque un posto tra i primi venti.