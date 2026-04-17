Il giovane talento italiano Flavio Cobolli ha conquistato un posto nelle semifinali del prestigioso torneo ATP 250 di Monaco di Baviera. L'azzurro ha dimostrato una performance di alto livello nei quarti di finale, superando con autorevolezza il tennista ceco Vit Kopriva. Il punteggio finale, un netto 6-3, 6-2, sottolinea la superiorità di Cobolli e la sua solida preparazione in questa fase cruciale del torneo.

L'incontro, disputato sui campi in terra battuta della capitale bavarese, ha visto Cobolli prendere saldamente le redini del gioco fin dalle prime battute.

La sua strategia aggressiva e la precisione gli hanno permesso di dominare i momenti chiave. Il primo set si è chiuso rapidamente con un parziale di 6-3 a suo favore. Nel secondo set, la determinazione di Flavio Cobolli è rimasta alta; ha continuato a spingere, chiudendo la contesa con un convincente 6-2. Questa vittoria gli garantisce l'accesso tra i migliori quattro, confermando il suo eccellente stato di forma e la capacità di competere ai massimi livelli.

Prossimo Avversario: Zverev o Cerundolo

Con il successo su Kopriva, Flavio Cobolli affronterà una sfida impegnativa in semifinale. Il suo prossimo avversario sarà il vincente dell'incontro tra il tedesco Alexander Zverev e l'argentino Francisco Cerundolo.

L'esito di questa partita definirà chi si frapporrà tra l'italiano e la possibile finale a Monaco di Baviera, promettendo uno spettacolo tennistico di alto livello.

Il Percorso di Cobolli nel Torneo

Il percorso di Flavio Cobolli in questo torneo tedesco si sta rivelando particolarmente positivo. Le sue prestazioni, caratterizzate da determinazione e un gioco efficace, lo hanno condotto con merito fino alle semifinali. La vittoria nei quarti di finale contro Vit Kopriva, con un doppio 6-3 6-2, è chiara dimostrazione della sua costante crescita come tennista e della sua capacità di competere con successo nei tornei internazionali. L'attenzione è ora concentrata sul prossimo match, un ulteriore passo avanti nella sua promettente carriera.