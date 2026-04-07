Flavio Cobolli ha iniziato con il piede giusto il suo percorso nel tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, imponendosi in tre set sull’argentino Francisco Comesana. L’incontro, combattuto e ricco di colpi di scena, ha visto l’azzurro prevalere con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3, al termine di due ore e trentadue minuti di gioco. Il match si è aperto con un primo set equilibrato, in cui Cobolli ha saputo reagire prontamente dopo aver perso il servizio nel sesto game, recuperando subito il controbreak e mantenendo poi grande solidità al servizio.

Il momento decisivo è arrivato nell’undicesimo game, quando il tennista romano ha strappato nuovamente la battuta a Comesana, chiudendo il set 7-5.

Nel secondo parziale, Cobolli era riuscito a portarsi avanti 2-1, ma l’argentino ha reagito con determinazione, infilando cinque giochi consecutivi e aggiudicandosi il set per 6-2. Nonostante il blackout, come lo stesso Cobolli ha ammesso, l’azzurro ha saputo restare concentrato e nel terzo set ha dominato la scena, ottenendo un doppio break e chiudendo la partita 6-3. Al termine dell’incontro, Cobolli ha dichiarato: “Prima del match non abbiamo parlato tanto della tattica, sapevamo che era un match difficile. Vengo da una settimana di allenamento e non avevo mai fatto questa cosa di riposarmi per essere pronto a un grande evento.” Sulla gestione delle difficoltà durante il match, ha aggiunto: “Sapevo che avrei incontrato delle difficoltà, ma l’obiettivo era quello di restare aggrappato alla partita.

Nel secondo set ho avuto un blackout, ma fa parte del gioco. Sono molto contento per come ho reagito.”

La reazione di Cobolli e il prossimo avversario

La vittoria consente a Cobolli di accedere al secondo turno del torneo, dove affronterà il belga qualificato Blockx. La prestazione dell’azzurro, caratterizzata da determinazione e capacità di reagire nei momenti chiave, rappresenta un segnale positivo per il prosieguo della stagione. Il successo contro Comesana, ottenuto dopo una settimana dedicata esclusivamente agli allenamenti, conferma la crescita mentale e tecnica del giovane tennista italiano.

Il cammino degli italiani a Montecarlo: Arnaldi eliminato

Nel torneo di Montecarlo, non tutti gli italiani hanno avuto la stessa fortuna di Cobolli.

Matteo Arnaldi, ripescato come lucky loser, è stato eliminato al primo turno dal cileno Garin, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 6-4. Arnaldi ha lottato soprattutto nel secondo parziale, ma non è riuscito a ribaltare l’inerzia dell’incontro. Il torneo prosegue dunque con Flavio Cobolli come unico rappresentante azzurro ancora in corsa, pronto a sfidare Blockx nel prossimo turno.