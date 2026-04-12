Al leggendario circuito del Paul Ricard, l'equipaggio composto da Mattia Drudi, Marco Sørensen e Nicki Thiim ha scritto una pagina memorabile, conquistando una vittoria entusiasmante nella prima prova della prestigiosa GT World Challenge Europe Endurance Cup. A bordo dell'Aston Martin Vantage GT3 numero 7 del team Comtoyou Racing, il trio ha saputo orchestrare una rimonta spettacolare negli ultimi minuti di gara, ribaltando le sorti di un evento che sembrava saldamente nelle mani della Mercedes-AMG GT3 EVO numero 48.

La svolta decisiva al Paul Ricard

La Mercedes-AMG GT3 EVO numero 48 del Team Mann Filter, con il trio Maro Engel, Lucas Auer e Luca Stolz, aveva dominato la scena fin dalla partenza, mantenendo una leadership che pareva inattaccabile per gran parte della competizione. La corsa dell'Aston Martin numero 7, invece, era stata inizialmente ostacolata da una foratura, costringendo il team a una difficile rincorsa. La svolta cruciale è avvenuta a circa quarantacinque minuti dal termine, quando l'ingresso della Safety Car ha completamente rimescolato le carte, annullando i distacchi accumulati. Al restart, la determinazione di Nicki Thiim è emersa con forza: il pilota ha registrato il giro più veloce in gara, recuperando terreno con impressionante rapidità e mettendo sotto pressione Lucas Auer.

Quest'ultimo, sotto la spinta dell'avversario, ha commesso un errore decisivo alla curva Signes, aprendo la strada all'Aston Martin che ha prontamente preso il comando. Il team Comtoyou Racing ha poi gestito la leadership con maestria fino al traguardo, sigillando una vittoria che ha premiato una strategia perfetta e una guida impeccabile nella suggestiva cornice notturna del Paul Ricard.

Il podio e gli altri protagonisti in evidenza

Sul podio, al secondo posto assoluto, si è distinta la McLaren numero 58 del Garage 59, con Tom Fleming, Benjamin Goethe e Louis Prette, che ha dimostrato una superiorità schiacciante nella categoria Gold Cup. La quarta posizione assoluta, e il terzo gradino del podio nella competitiva classe Pro, è stata conquistata dalla BMW M4 GT3 EVO numero 32 del Team WRT, guidata da Jordan Pepper, Kelvin van der Linde e Charles Weerts.

A completare le posizioni di vertice, la McLaren numero 59 del Garage 59 e la BMW numero 98 del ROWE Racing hanno mostrato prestazioni solide, chiudendo rispettivamente al quinto e sesto posto.

Debutti e successi nelle classi minori

Tra i volti nuovi e i successi nelle categorie secondarie, Lance Stroll ha fatto il suo debutto assoluto nel mondo delle GT, al volante dell'Aston Martin numero 18 del Comtoyou Racing. La sua prima esperienza si è conclusa in quarantottesima posizione, un risultato influenzato da diverse penalità per infrazioni ai track limits e bandiere blu. Nella Silver Cup, la vittoria è andata alla Porsche numero 9 del team Pure Rxcing, con Max Hofer, Alex Malykhin e Aleksei Nesov, che hanno condotto una gara impeccabile.

Infine, nella Bronze Cup, il successo è stato celebrato da Riccardo Pera, affiancato da Antares Au e Loek Hartog, a bordo della Porsche numero 97 del Rutronik Racing, che ha dominato la propria categoria.