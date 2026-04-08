L'edizione della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che determinerà chi affronterà Team New Zealand nel Match Race per l'America's Cup a Napoli nell'estate 2027, è avvolta dall'incertezza. Dopo il ritiro di American Magic, la partecipazione di una squadra statunitense alla prestigiosa competizione velica rimane non confermata.

Il termine ufficiale per le iscrizioni è scaduto il 31 marzo 2026. Sono state tuttavia presentate candidature tardive per la regata di Napoli. Il processo di accettazione di queste iscrizioni è ancora in corso, e la lista definitiva dei partecipanti sarà pubblicata solo dopo le conferme ufficiali dei nuovi team.

Le squadre già confermate

Tra le squadre già confermate comprendono i britannici di GB1, gli italiani di Luna Rossa, i francesi di La Roche-Posay Racing Team e gli svizzeri di Tudor Team Alinghi, con il Defender Emirates Team New Zealand. Attualmente, nessuna squadra statunitense figura tra i partecipanti confermati.

Il numero attuale di partecipanti è lo stesso registrato a Barcellona nel 2024. Nelle prossime settimane, però, potrebbero arrivare ulteriori annunci sulla partecipazione alla Louis Vuitton Cup.

Prospettive e attesa per la lista definitiva

La lista definitiva dei partecipanti sarà pubblicata in ordine di iscrizione, dopo le conferme ufficiali dei nuovi team. Se non dovessero emergere ulteriori squadre dagli Stati Uniti, questa edizione rischierebbe di essere la prima, dal 1851, a svolgersi senza una presenza americana nella storia della competizione velica più antica del mondo.

La situazione rimane dunque in evoluzione, e si attendono comunicazioni ufficiali per il quadro definitivo delle squadre pronte a sfidarsi a Napoli nel 2027.