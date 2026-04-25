Il Napoli ha conquistato una vittoria di fondamentale importanza, un successo netto che ha riempito di soddisfazione il tecnico Antonio Conte. "Siamo contenti, ci siamo divertiti e con questi tre punti siamo al secondo posto aspettando le altre", ha dichiarato Conte, sottolineando l'importanza del risultato in chiave classifica e proiettando la squadra verso il prosieguo del campionato.

Una prestazione convincente al Maradona

La squadra partenopea ha offerto una prestazione completa e senza sbavature sul campo del Maradona contro la Cremonese. Conte ha evidenziato in particolare il contributo di Scott McTominay, schierato con successo nel ruolo di centrocampista centrale per esigenze tattiche.

"Schierare Scott da centrocampista centrale è stato necessario, ma è la sua posizione migliore", ha spiegato il tecnico. Ha aggiunto che McTominay è "un giocatore che sa fare box-to-box", capace di trovare "più spazio" e di "arrivare in area di rigore a fari spenti", evidenziando la sua versatilità e incisività in campo.

Non sono mancati gli elogi anche per altri elementi della rosa. Conte ha infatti apprezzato le performance di Alisson e Gutierrez. "Ha fatto una grande prestazione, è in crescita", ha affermato riguardo ad Alisson, mentre su Gutierrez ha commentato: "Bene anche Gutierrez, ha saputo giocare venendo dentro al campo", riconoscendo la sua capacità di adattamento e il suo apporto alla manovra della squadra.

Il cammino del Napoli e le prospettive future

Grazie a questa vittoria strategica, il Napoli si è issato al secondo posto in classifica, consolidando la propria posizione in attesa dei risultati delle altre squadre impegnate nel campionato. Antonio Conte ha voluto rimarcare con forza il valore del lavoro collettivo e la dedizione dimostrata dal gruppo. "Non voglio portare a spasso nessuno perché sappiamo il lavoro che c’è dietro e meritiamo di finire nel migliore dei modi, facendo parlare gli altri", ha dichiarato, ribadendo l'impegno e la serietà con cui la squadra affronta ogni sfida e l'ambizione di chiudere la stagione al meglio.

Il tecnico ha anche fatto riferimento a un episodio riguardante Romelu Lukaku, la cui assenza di contatto con la squadra è stata notata.

"Non ho avuto modo di parlare con lui", ha rivelato Conte, aggiungendo: "il mio ufficio era lì ma nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto tanto, perché mi sarei aspettato comunque un saluto o un messaggio", esprimendo una certa delusione per la mancanza di un gesto di cortesia.

Analisi della vittoria e segnali di forza

Il successo ottenuto contro la Cremonese assume un significato particolare, giungendo dopo un periodo caratterizzato da critiche e tensioni, in seguito alla sconfitta subita contro la Lazio. Con questa prova convincente, Antonio Conte ha inteso fornire una risposta sul campo, riaffermando la solidità del gruppo e la ferma determinazione a concludere la stagione nel modo più positivo possibile, dimostrando carattere e resilienza in un momento cruciale.

Il raggiungimento del secondo posto in classifica rappresenta un obiettivo di grande rilevanza in un campionato che si conferma ancora aperto e altamente competitivo. La brillante performance di Scott McTominay, che ha saputo adattarsi con successo a un ruolo chiave, e la costante crescita di talenti come Alisson e Gutierrez, sono chiari indicatori della capacità di Antonio Conte di valorizzare al meglio la rosa a sua disposizione, anche in situazioni che richiedono soluzioni di emergenza e flessibilità tattica. Questi elementi sottolineano la profondità e la qualità del lavoro svolto dal tecnico e dal suo staff, proiettando il Napoli verso traguardi ambiziosi.