Il Napoli consolida la sua seconda posizione in Serie A a sette giornate dal termine, assicurandosi un piazzamento in Champions League e mantenendo una remota speranza di insidiare la capolista Inter. Tuttavia, la Pasquetta azzurra è stata animata dall'autocandidatura di Antonio Conte per la panchina della Nazionale, riaprendo il dibattito sul suo futuro.

Conte si propone per la Nazionale

Dopo la vittoria per 1-0 sul Milan, Conte ha risposto a un giornalista sul suo interesse a tornare alla guida della Nazionale. L'ex CT non ha nascosto il suo desiderio, affermando: “Se fossi il presidente della Figc, terrei in considerazione uno come me”.

La posizione di De Laurentiis: un'apertura condizionata

Da Los Angeles, dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria, il presidente Aurelio De Laurentiis ha commentato con cautela. Pur non escludendo l'eventualità, l'ha relegata nel campo delle ipotesi improbabili, almeno per ora: “Se me lo chiedesse Antonio, lo lascerei andare senz’altro. Ma visto che è un uomo intelligente, finché non esiste un interlocutore serio – e fino ad ora non ce ne sono stati – credo che non si immagini a capo di qualcosa così disorganizzato”.

L'endorsement di Giancarlo Abete

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ha espresso il suo favore verso Conte, dichiarando: “Ha fatto bene e siamo stati competitivi agli Europei, è un tecnico di primissimo livello ma non lo devo dire io”.

Il percorso del Napoli in campionato

La stagione in corso è motivo di grande soddisfazione per l'ambiente partenopeo, che ha raggiunto il secondo posto nonostante una serie continua di infortuni, incluso il forfait inatteso di Hojlund prima della sfida vinta contro il Milan. L'aggancio con i nerazzurri rimane un sogno quasi proibito a sole sette giornate dalla fine. Il calendario sembra comunque abbastanza favorevole per gli azzurri. L'unico ostacolo difficile è la trasferta a Como, contro una squadra in piena lotta per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Per il resto, le altre sei gare appaiono, almeno in teoria, più abbordabili.

Qualificazione Champions League: un obiettivo solido

Con la vittoria sul Milan, il Napoli si è assicurato una posizione molto comoda per l'obiettivo stagionale della qualificazione in Champions League, come ammesso dallo stesso allenatore. Il margine di vantaggio sulla quinta in classifica, la Juventus, è ora di otto punti. Questo distacco consistente, unito a un calendario non impossibile per gli azzurri, dovrebbe rappresentare un margine di sicurezza abbastanza valido. Nel frattempo, per continuare la serie positiva, Conte spera di recuperare al più presto alcuni tra gli infortunati, saliti a quota sei nella sfida di ieri.

Scenario federale e le condizioni per Conte

La dirigenza ha ribadito l'apertura a un eventuale passaggio di Conte alla Nazionale, ma ha sottolineato la necessità di un cambiamento strutturale nella governance federale.

In particolare, è stata indicata la figura di Giovanni Malagò come ideale per guidare una nuova federazione, prima come commissario e poi come presidente, condizione che renderebbe più credibile l'ipotesi di Conte come CT. Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e consigliere federale, è una figura istituzionale di rilievo nel panorama calcistico italiano, con un passato da presidente della Figc e un ruolo attuale nella governance federale.