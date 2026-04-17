La tappa della Coppa del Mondo di fioretto femminile a Il Cairo si tinge d'azzurro con una straordinaria presenza italiana: ben undici schermitrici hanno conquistato l'accesso al main draw. Questo eccellente risultato è frutto di una giornata di qualificazioni particolarmente fruttuosa per i colori nazionali, che ha visto sei atlete aggiungersi alle cinque già ammesse di diritto grazie alla loro posizione nel ranking mondiale.

Le atlete che avevano già un posto assicurato nel tabellone principale, in quanto inserite tra le sedici teste di serie, sono le punte di diamante del fioretto italiano.

Tra queste spiccano Martina Favaretto, numero due del ranking, Martina Batini (terza), Arianna Errigo (sesta), Anna Cristino (undicesima) e Alice Volpi (tredicesima). La loro ammissione diretta testimonia la costante eccellenza e il prestigio della scherma azzurra a livello internazionale.

Le qualificazioni e le nuove ammissioni al main draw

La strada verso il tabellone principale è stata più ardua per altre sette azzurre, impegnate nelle fasi a gironi e nei successivi tabelloni preliminari. Hanno superato brillantemente la fase a gironi e ottenuto la qualificazione diretta Carlotta Ferrari, che si è distinta per essere stata la prima nelle poule eliminatorie, Martina Sinigalia, Aurora Grandis e Irene Bertini.

Queste atlete hanno dimostrato grande determinazione fin dalle prime battute della competizione.

Nei cruciali tabelloni preliminari, altre due schermitrici hanno strappato il pass per il main draw: Francesca Palumbo e Matilde Molinari. Quest'ultima, in particolare, ha regalato un'emozione forte superando in un combattuto derby tutto italiano la connazionale Elena Tangherlini. L'assalto si è risolto all'ultima stoccata, con la Molinari che si è imposta per 15-14, dimostrando nervi saldi e grande tecnica.

Il successo del fioretto maschile a Il Cairo

La spedizione italiana a Il Cairo si conferma un trionfo non solo per il settore femminile. Anche il fioretto maschile ha registrato un risultato eccezionale, con undici schermidori azzurri qualificati per il rispettivo tabellone principale.

Tre di questi atleti avevano già l'accesso garantito grazie al loro ranking, mentre gli altri otto hanno conquistato il pass attraverso le qualificazioni. Questo doppio successo sottolinea la profonda tradizione e la forza ineguagliabile della scuola di scherma italiana, capace di esprimere talenti di altissimo livello in entrambe le categorie.

Con un contingente così numeroso e competitivo, le aspettative per le prossime giornate di gara a Il Cairo sono altissime. La scherma italiana si prepara ad affrontare il main draw con l'ambizione di conquistare risultati di prestigio e confermare il proprio ruolo di protagonista assoluta sulla scena mondiale.