Nella penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, svoltasi a Baku, in Azerbaijan, la squadra italiana ha concluso la prima parte del concorso generale a squadre posizionandosi al settimo posto provvisorio. Questo piazzamento, che la vede "nella pancia del gruppo" a metà gara, è un risultato che le Farfalle di Chieti, tornate in pedana per l'occasione, puntano a migliorare. L'esercizio eseguito con le cinque palle ha fruttato alla formazione azzurra un punteggio di 24.000 punti, evidenziando un significativo distacco dalle prime tre posizioni.

La performance delle Farfalle e la classifica provvisoria

La formazione italiana, composta dalle talentuose Farfalle di Chieti – con Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi e Serena Ottaviani – ha presentato un esercizio con le cinque palle che ha ottenuto 24.000 punti. La classifica provvisoria vede la Spagna in testa con 27.200, seguita da Israele (26.700) e dalla Russia (26.550). L'Italia è in posizione intermedia, precedendo Brasile (25.900), Ungheria (25.700) e Germania (24.750). Ha inoltre superato Giappone, Uzbekistan e Bielorussia, mentre Bulgaria e Ucraina hanno registrato punteggi inferiori, delineando un quadro competitivo serrato.

Prospettive di recupero per la seconda prova

Il ritorno in pedana delle Farfalle di Chieti a Baku assume un significato particolare, soprattutto dopo il non brillante nono posto conseguito nella tappa d'apertura a Sofia. L'obiettivo è ora recuperare posizioni nella seconda e decisiva prova del concorso generale. Prevista per sabato 18 aprile, questa prova vedrà le atlete impegnate nell'esercizio misto con clavette e nastri, cruciale per risalire la classifica e puntare a un risultato più ambizioso in questa penultima tappa.

Chieti: un polo d'eccellenza per la ginnastica ritmica

Chieti si conferma un punto di riferimento e un polo d'eccellenza per la ginnastica ritmica italiana. Il PalaTricalle è stato riconosciuto come centro territoriale della Federazione Ginnastica Ritmica, affidato all'Asd Armonia d'Abruzzo per tre anni.

Questa struttura è un fulcro per la disciplina nella regione, contribuendo alla formazione e crescita di numerose atlete. Il lavoro svolto ha già portato a risultati significativi, con ginnaste che hanno raggiunto traguardi importanti a livello europeo e mondiale juniores, a testimonianza dell'efficacia del programma di sviluppo locale.