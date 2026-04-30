Il Circolo Tennis Club Parioli di Roma ha ospitato una serata di celebrazione per le vittorie delle nazionali italiane di Coppa Davis e Billie Jean King Cup, conquistate per il secondo anno consecutivo. I trofei sono esposti fino al 3 maggio nell’ambito del Trophy Tour.

Le squadre azzurre, guidate da Filippo Volandri (maschile) e Tatiana Garbin (femminile), hanno compiuto un’impresa rara, riuscita in passato solo a Stati Uniti e Australia. Volandri ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di vederle in giro per l’Italia e qui al TC Parioli. Al di là dei trofei sono importanti i messaggi che trasmettiamo e fa piacere vedere tennisti come Cobolli, che è cresciuto qui, avere quel senso di appartenenza alla maglia azzurra”.

Il presidente del Tennis Club Parioli, Paolo Cerasi, ha espresso “gratitudine e orgoglio per le coppe, simboli di un’altra vittoria epica”. La serata ha incluso un momento di dolore per la scomparsa di Mattia Maselli, “un nostro giocatore appassionato, uno di noi e il suo spirito vivrà per sempre nei nostri campi”.

Una serata tra sport, memoria e comunità

Presenti alla cerimonia, oltre a Volandri e Garbin: Paolo Lorenzi (direttore Internazionali d’Italia), Roberto De Lieto Vollaro (vice presidente TC Parioli), Claudio Panatta, Ernesto Apuzzo (segretario generale), Andrea Garelli, Costantino Moretti, Massimo Verdina (segretario generale FITP), Emilio Sodano (presidente comitato Lazio FITP).

Il percorso del Trophy Tour

Il Trophy Tour della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) ha già toccato diverse tappe.

A Napoli, i trofei sono stati esposti nel Palazzo Reale (8-10 febbraio), offrendo al pubblico la possibilità di ammirarli in un contesto storico e simbolico. La direttrice delegata Tiziana D’Angelo ha sottolineato come le coppe, vinte dalle rappresentative nazionali, abbiano un valore aggiunto.