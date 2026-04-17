La Corea del Sud mira a un ritorno nel calendario della Formula 1, con l'obiettivo di ospitare un Gran Premio dal 2028. L'iniziativa proviene dalle autorità di Incheon, città nel nord-ovest del Paese, che hanno avviato i primi contatti con gli organizzatori del campionato per valutarne la fattibilità. Il progetto, sebbene preliminare, gode di un marcato interesse politico ed economico.

Il Paese asiatico ha già ospitato la Formula 1 tra il 2010 e il 2013 a Yeongam, nel sud-ovest. L'esperienza si concluse dopo quattro edizioni per problematiche finanziarie e scarsa affluenza di pubblico.

Oggi, Incheon si candida come nuova sede, forte di infrastrutture moderne e di una posizione strategica vicino alla capitale Seul e al principale aeroporto internazionale. Le autorità locali conducono approfondite valutazioni tecniche e finanziarie per assicurare la sostenibilità dell'evento.

Obiettivi e prospettive per il ritorno della Formula 1

Il potenziale ritorno della Formula 1 in Corea del Sud rappresenta un'opportunità significativa per il Paese, per la visibilità internazionale e l'indotto economico generato da un evento di tale portata. L'obiettivo dichiarato è stabilire un appuntamento fisso nel calendario mondiale, capace di attrarre un vasto pubblico e consistenti investimenti. I promotori ambiscono a fare di Incheon una delle tappe più rilevanti del campionato.

Il progetto prevede la creazione di un circuito cittadino o l'adattamento di infrastrutture esistenti, ponendo particolare enfasi sulla sostenibilità ambientale e sull'impatto territoriale. Le autorità locali collaborano strettamente con esperti internazionali per definire i dettagli tecnici e assicurare il rispetto degli elevati standard richiesti dalla Formula 1.

Analisi di fattibilità e impatto economico

Uno studio di fattibilità ha rivelato che ospitare un Gran Premio di Formula 1 a Incheon sarebbe economicamente sostenibile e potrebbe generare benefici significativi per l'economia locale. L'analisi indica che l'evento attirerebbe migliaia di visitatori internazionali, stimolando il turismo e promuovendo lo sviluppo di nuove infrastrutture.

La vicinanza strategica all'aeroporto internazionale è un notevole vantaggio competitivo.

Il percorso per il ritorno della Formula 1 in Corea del Sud è ancora complesso e richiederà ulteriori passaggi istituzionali e tecnici. Ciononostante, il forte interesse manifestato dalle autorità e il sostegno degli operatori economici locali suggeriscono che il progetto possa concretizzarsi nei prossimi anni, riposizionando il Paese tra i protagonisti del motorsport internazionale.