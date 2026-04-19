Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, la sfida tra Cremonese e Torino si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, 0-0, una partita che ha offerto poche emozioni significative. L'incontro, disputato domenica 19 aprile 2026, ha visto le due formazioni dividersi la posta in gioco, con un risultato che muove la classifica dei grigiorossi e consolida la posizione dei granata.

Primo Tempo: Studio e Frustrazione

La fase iniziale del match è stata caratterizzata da un atteggiamento prudente da parte di entrambe le squadre, che si sono studiate a lungo senza riuscire a sferrare colpi decisivi.

Questa mancanza di concretezza ha generato una certa irritazione tra i tifosi di casa, che si aspettavano un maggiore piglio dalla Cremonese di Marco Giampaolo, reduce da due sconfitte consecutive e desiderosa di riscatto.

La Ripresa: Occasioni e Gol Annullato

La seconda frazione di gioco ha visto la Cremonese cambiare marcia, alzando il proprio baricentro e cercando con più determinazione la via del gol. Il più pericoloso tra i padroni di casa è stato Bonazzoli, che ha impegnato seriamente il portiere Paleari in almeno un paio di occasioni. Un suo sinistro a giro è stato deviato in angolo, mentre un altro tentativo è stato neutralizzato con prontezza dall'estremo difensore.

Al 61° minuto della ripresa, la Cremonese ha esultato per una rete di Coco, scaturita da una mischia in area di rigore.

Tuttavia, dopo un lungo VAR-check durato circa tre minuti, l'arbitro Fabbri ha deciso di annullare il gol. La decisione è stata presa a causa di una carica sul portiere, con il difensore Baschirotto che, secondo la revisione, aveva colpito Paleari con una gamba tesa, rendendo inevitabile l'annullamento e spegnendo l'entusiasmo dei grigiorossi.

Il Torino: Prudenza e Brivido Finale

Il Torino ha impostato la sua partita su una strategia di grande prudenza, concentrandosi sulla difesa ordinata e cercando di innescare ripartenze. Per gran parte dell'incontro, questa tattica non ha prodotto grandi pericoli per la porta difesa da Audero. Solo nel finale, in pieno recupero, i granata hanno sfiorato il colpaccio con Kulenovic, il cui tiro ha costretto Audero a un intervento decisivo per deviare la palla in calcio d'angolo, salvando il risultato.

Implicazioni in Classifica

Questo pareggio a reti bianche offre alla Cremonese un punto che, seppur insufficiente per un balzo significativo in ottica salvezza, permette comunque di muovere la classifica e di superare momentaneamente di una lunghezza il Lecce, ora terz'ultimo, in attesa del suo impegno contro la Fiorentina. Per il Torino, invece, il punto conquistato rappresenta un ulteriore piccolo tassello che consolida una situazione già piuttosto tranquilla in campionato.

Analisi Tattica dell'Incontro

Le scelte tattiche hanno giocato un ruolo chiave nell'equilibrio della partita. La Cremonese è scesa in campo con un modulo 4-4-2, cercando ampiezza e solidità. Il Torino ha risposto con un 3-4-1-2, confermando la sua impostazione cauta e organizzata, volta a contenere gli avversari e a sfruttare le transizioni. Questa contrapposizione di schemi ha contribuito a rendere la gara bloccata, soprattutto nella prima parte.