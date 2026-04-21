La Nazionale italiana di cricket femminile ha conquistato una vittoria sofferta ma preziosa contro Vanuatu a Kigali, in Ruanda, nell'ambito della prima edizione del Challenge Trophy. Le azzurre si sono imposte con uno scarto minimo, piegando le avversarie per 4 wickets al termine di una partita combattuta fino all’ultimo respiro, chiudendo con il punteggio di 115/6 (19.3 overs) contro 114/6 (20.0 overs).

L'incontro ha preso il via con l'Italia che, dopo aver vinto il sorteggio, ha optato per iniziare in fase di lancio. La formazione oceanica di Vanuatu ha mostrato un attacco efficace, mantenendo un buon ritmo e concludendo il proprio innings con un totale di 114 runs in 20 overs, perdendo 6 wickets, per un run rate di 5.70.

Nonostante le azzurre non siano riuscite a far cadere tutti i wickets avversari, hanno saputo contenere i danni, preparandosi all'inseguimento del punteggio.

La rimonta decisiva delle azzurre

Nel secondo innings, l'attacco italiano ha avuto un avvio meno brillante rispetto a quello delle isolane. Tuttavia, la squadra ha dimostrato grande carattere, sapendo reagire nei momenti decisivi. Un eccellente 19° over è stato fondamentale, permettendo alle azzurre di ricucire lo svantaggio e di rientrare pienamente in corsa per la vittoria. La rimonta si è concretizzata nell'ultimo over: l'Italia ha raggiunto quota 115 runs dopo 19.3 overs, con un run rate di 5.90 e 6 wickets persi. Il successo è arrivato con sole tre palle ancora a disposizione, garantendo la vittoria per 4 wickets di margine.

Classifica provvisoria del Challenge Trophy

Nel Challenge Trophy, la classifica vede attualmente il Ruanda in testa con quattro punti, ottenuti in tre partite, e un Net Run Rate di 0.553. Grazie a questa importante vittoria, l'Italia si posiziona al secondo posto con due punti in tre incontri, sebbene con un Net Run Rate negativo. Seguono gli Stati Uniti e il Nepal, entrambe a quota due punti ma con una partita in meno rispetto alla formazione azzurra. Vanuatu, invece, rimane ferma a zero punti dopo due gare disputate. La situazione attuale del torneo evidenzia che Ruanda ha all'attivo due vittorie e una sconfitta, mentre Italia, Stati Uniti e Nepal contano una vittoria e una sconfitta ciascuna, con differenze nel Net Run Rate che determinano le posizioni.

Questo successo contro Vanuatu rappresenta un passo importante per la Nazionale italiana, che ora può guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni del torneo. La squadra ha dimostrato di saper affrontare e superare i momenti di difficoltà, confermando la propria capacità di competere ad alto livello con le altre formazioni in corsa per il titolo.