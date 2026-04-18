La Red Bull, squadra che ha dominato incontrastata la Formula 1 negli ultimi anni, si trova ora ad affrontare una fase inaspettatamente complessa e ricca di incertezze nella stagione 2026. Il team, che aveva abituato il pubblico e gli addetti ai lavori a risultati di vertice e a una superiorità tecnica evidente, si confronta oggi con un rendimento decisamente inferiore alle aspettative iniziali. Gli ultimi aggiornamenti tecnici introdotti nelle recenti gare non hanno prodotto i miglioramenti sperati, lasciando la squadra e gli osservatori più attenti a interrogarsi profondamente sulle cause di questo significativo e preoccupante calo di competitività.

Secondo un'analisi tecnica approfondita condotta da esperti del settore, tra cui figure autorevoli come Giorgio Piola e Biagio Maglienti, la vettura Red Bull 2026 potrebbe presentare limiti strutturali intrinseci e non facilmente superabili, suggerendo che le difficoltà attuali non siano meramente transitorie. Il dibattito si concentra intensamente sulla natura profonda di questi problemi: si tratta di ostacoli risolvibili con interventi mirati nel corso della stagione o di un progetto che ha evidenziato criticità fondamentali fin dalle sue basi concettuali? La situazione è resa ulteriormente complessa dal fatto che, nonostante gli sforzi profusi dal team di sviluppo, le modifiche tecniche implementate finora non sono riuscite a invertire la tendenza negativa, alimentando crescenti dubbi sul futuro immediato della scuderia.

Crisi di risultati e partenze eccellenti

La stagione 2026 ha proiettato la Red Bull in una posizione insolita e decisamente inusuale nella classifica del Mondiale Costruttori. Dopo appena tre appuntamenti stagionali, il team occupa un sorprendente sesto posto con soli sedici punti all'attivo, posizionandosi persino dietro a scuderie come Haas e Alpine, un dato impensabile fino a poco tempo fa. Questa inattesa contrazione delle prestazioni in pista è stata ulteriormente aggravata da una serie di significative e continue partenze di figure chiave, sia a livello tecnico che dirigenziale, che hanno indebolito la struttura interna. Tra i nomi di spicco che hanno lasciato la scuderia si annoverano personalità come Christian Horner, Helmut Marko, Jonathan Wheatley e Rob Marshall, ai quali si aggiungono Will Courtenay e Craig Skinner, contribuendo a un clima di incertezza.

Riorganizzazione tecnica e nuovi innesti

Per affrontare con decisione queste sfide interne ed esterne, la Red Bull ha avviato una profonda e strategica riorganizzazione del proprio reparto tecnico. In questo contesto, Ben Waterhouse ha assunto un ruolo ampliato e di maggiore responsabilità come Chief Performance and Design Engineer. Il suo compito principale sarà quello di rafforzare l'integrazione tra le diverse aree tecniche e di accelerare lo sviluppo di soluzioni più competitive e innovative. In una nota ufficiale diramata dalla squadra, è stato dichiarato: "Questa evoluzione rafforza l’integrazione tra queste aree e accelererà lo sviluppo di soluzioni competitive e performanti. Questi cambiamenti supportano le ambizioni tecniche a lungo termine del team e riflettono la continua attenzione allo sviluppo dei talenti interni e all’attrazione di esperti di primo piano dal mondo delle corse".

Un'altra mossa strategica di rilievo è l'imminente arrivo di Andrea Landi, che si unirà alla Red Bull come Head of Performance a partire dal mese di luglio, portando con sé la preziosa esperienza maturata precedentemente in Racing Bulls e Ferrari. Questi cambiamenti non si limitano esclusivamente al team principale, poiché anche la squadra satellite ha visto una significativa riorganizzazione interna, con Dan Fallows che è stato nominato nuovo direttore tecnico, in un'ottica di rinnovamento complessivo della struttura.

Infine, la scuderia dovrà gestire un'ulteriore e non meno significativa sfida: la futura partenza di Gianpiero Lambiase, lo storico ingegnere di pista di Max Verstappen, il quale si trasferirà in McLaren nel 2028.

Max Verstappen ha commentato apertamente la decisione del suo ingegnere: "Mi ha detto che tipo di offerta aveva ricevuto. Gli ho detto: ‘Saresti pazzo a non accettarla’. Abbiamo già raggiunto tutto insieme". Anche il padre, Jos Verstappen, ha voluto sottolineare come "le cose siano cambiate" all'interno del team. Tutti questi importanti avvicendamenti rappresentano una sfida complessa e multifattoriale per la Red Bull, che dovrà trovare rapidamente nuove soluzioni e strategie efficaci per ritornare ai massimi livelli di competitività e riconquistare la vetta della Formula 1.