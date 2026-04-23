Cristiano Ficco ha riacceso l'entusiasmo nella spedizione italiana di sollevamento pesi, conquistando una preziosa medaglia di bronzo nell'esercizio di slancio nella categoria -88 kg ai Campionati Europei 2026, in corso di svolgimento a Batumi. L'atleta friulano, classe 2002, è salito sul podio di specialità nel quinto giorno della rassegna continentale, regalando all'Italia la sesta medaglia e ponendo fine a un periodo senza acuti per gli azzurri.

Ficco ha dimostrato una forma eccellente e una notevole determinazione, disputando una gara impeccabile con sei alzate valide consecutive e nessun errore.

Nella prova di strappo, si è classificato al sesto posto, sollevando con successo 153 kg, poi 158 kg e infine 161 kg. La sua performance più brillante è giunta nello slancio, dove ha eseguito una progressione perfetta: 187 kg, seguiti da 193 kg e, nell'ultima alzata, 197 kg. Questa misura gli ha garantito il terzo gradino del podio nella specialità. "Sono molto soddisfatto di essere tornato competitivo dopo i problemi fisici degli ultimi anni", ha dichiarato Ficco, sottolineando il suo importante ritorno ad alti livelli.

I protagonisti e il podio della categoria -88 kg

La competizione, svoltasi presso lo Sports Palace di Batumi, ha visto i migliori pesisti europei sfidarsi nella categoria -88 kg, una classe di peso non olimpica.

Nello strappo, il podio è stato dominato da Marin Robu, che ha conquistato l'oro con 173 kg, seguito da Andranik Karapetyan, medaglia d'argento con 167 kg, e Manuchar Gogokhia, bronzo con 166 kg. Nell'esercizio di slancio, oltre al nostro Cristiano Ficco con 197 kg, hanno brillato Zurab Mskhaladze, oro con 200 kg, e Marin Robu, argento anch'esso con 200 kg. Per quanto riguarda la classifica del totale, la vittoria è andata a Marin Robu con 373 kg, che ha preceduto Zurab Mskhaladze (363 kg) e Andranik Karapetyan (361 kg). Sebbene Ficco non sia riuscito a salire sul podio assoluto, la sua prestazione ha evidenziato una crescita significativa e un promettente rilancio dopo le difficoltà passate.

Il valore della prestazione di Ficco e i record

La gara di Batumi ha offerto uno spettacolo di alto livello, con atleti che hanno sfiorato i record continentali e mondiali. Prima di questa competizione, il record mondiale di slancio era detenuto da Ro Kwang-ryol con 215 kg, mentre il record europeo standard era fissato a 213 kg. La misura di 197 kg sollevata da Ficco nello slancio lo ha avvicinato alle migliori prestazioni a livello continentale, confermando il suo indubbio valore e il grande potenziale per le future sfide. La sua medaglia di bronzo rappresenta la sesta per l'Italia in questi Campionati Europei, un risultato che testimonia un ritorno importante per l'atleta dopo un periodo difficile costellato da infortuni.