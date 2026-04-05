Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha espresso un rammarico palpabile dopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro la Lazio all'Olimpico, pur riconoscendo il valore del punto conquistato. "Prendiamo questo punto, ma volevamo vincere", ha dichiarato Cuesta, sintetizzando l'ambizione e la determinazione della sua squadra in una partita cruciale per la Serie A.

L'analisi di Cuesta sulla prestazione

Cuesta ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori, definendola di "alto livello". Ha sottolineato la reazione positiva del Parma, giunta dopo due sconfitte consecutive, evidenziando un buon equilibrio e un'efficacia notevole sia in fase offensiva che difensiva.

Nonostante un calo di controllo del gioco nella ripresa, il tecnico ha ribadito che il punto è comunque utile per "muovere la classifica". Tuttavia, il rammarico per la mancata vittoria è rimasto forte, data la mole di gioco creata e le numerose occasioni per portare a casa i tre punti.

I momenti chiave del match all'Olimpico

La sfida, valida per la trentunesima giornata di Serie A, si è conclusa con un pareggio per 1-1. Il Parma si è portato in vantaggio nel primo tempo, con il gol di Del Prato arrivato nei primi quindici minuti di gioco. La Lazio ha trovato il pareggio nella ripresa, precisamente al 77', grazie a Noslin, il cui tiro è stato deviato in modo decisivo da Circati, rendendo vano l'intervento del portiere.

Questo risultato ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive per la Lazio, mentre per il Parma rappresenta un punto fondamentale in ottica salvezza, consolidando la propria posizione lontano dalla zona retrocessione. La Lazio, dal canto suo, mantiene l'imbattibilità da quattro partite.

La filosofia di Cuesta: compattezza e ambizione

Il tecnico del Parma ha chiarito la sua visione strategica, affermando con decisione che la squadra non si dedica a "calcoli matematici" o alla compilazione di "tabelle" per la salvezza. "Saremo salvi quando la matematica ce lo dirà. Ci focalizziamo sulle partite e sul fare punti", ha spiegato Cuesta, ponendo l'accento sull'approccio pragmatico e concentrato sul presente.

Ha inoltre enfatizzato il concetto di "compattezza" come fondamento imprescindibile del suo calcio, una caratteristica che ritiene essenziale per affrontare le sfide del campionato. L'obiettivo è mantenere l'elevata qualità di gioco già dimostrata e migliorarsi costantemente, con l'ambizione di rendere i tifosi del Parma sempre più orgogliosi delle prestazioni della squadra.