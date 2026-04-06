Il campionato italiano di curling femminile si è concluso all’Intercable Arena di Brunico con la netta vittoria del Team Dare+, la formazione guidata da Stefania Constantini. Il successo, che ha visto il Team Constantini confermarsi campione d’Italia, è stato arricchito dal ritorno sul ghiaccio di Angela Romei, un elemento di spicco per la squadra. La compagine vincitrice era composta, oltre che da Constantini e Romei, anche da Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto ed Elena Mathis.

La finale ha messo di fronte il Team Dare+ e il Curling Club Dolomiti, capitanato da Rebecca Mariani e completato da Lucrezia Grande, Letizia Gaia Carlisano e Rachele Scalesse.

Il Team Dare+ si è imposto con un perentorio 7-1, ribadendo una superiorità già emersa nelle stagioni passate. La principale differenza rispetto ai precedenti confronti è stata la nuova identità del Team Constantini, ora sotto le spoglie dell’associazione sportiva Dare+, dopo aver lasciato il club di Cortina.

La Dominazione del Team Dare+ nella Finale Tricolore

La sfida decisiva per il titolo, disputata a Brunico, si è rivelata a senso unico fin dalle prime battute. Il Team Dare+ ha subito dimostrato la propria forza, conquistando due punti già nel primo end. A seguire, due mani rubate consecutive hanno ampliato il divario, portando il punteggio sul 4-0. Il Curling Club Dolomiti ha tentato una reazione, accorciando le distanze sul 4-1 nel quarto end.

Tuttavia, la formazione di Stefania Constantini ha mantenuto saldamente il controllo del match, siglando altri due punti nel quinto end e un’ulteriore mano rubata nel sesto, chiudendo di fatto la contesa e assicurandosi il titolo italiano.

Il percorso del Team Dare+ in questa edizione dei campionati italiani è stato caratterizzato da un cammino praticamente immacolato, a testimonianza della solidità e della qualità del gruppo. Il rientro di Angela Romei ha ulteriormente rafforzato la squadra, contribuendo a consolidare la sua supremazia nel panorama nazionale del curling femminile. Questa vittoria non solo conferma il valore delle atlete, ma sottolinea anche l'efficacia della nuova struttura associativa.

Il Palcoscenico del Curling Nazionale a Brunico

Il campionato italiano di curling femminile rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della stagione per le squadre del settore. La scelta di Brunico e dell’Intercable Arena come sede della finale ha ribadito la centralità di questa struttura per gli eventi di rilievo della disciplina. La presenza di atlete di comprovata esperienza, come Stefania Constantini e Angela Romei, eleva il livello tecnico della competizione, offrendo uno spettacolo di alto profilo agli appassionati e promuovendo la crescita del movimento.

La continuità di risultati ottenuta dal gruppo di Stefania Constantini, ora sotto l’egida di Dare+, evidenzia la forza e la coesione di una squadra che, pur avendo cambiato associazione sportiva, ha saputo mantenere intatta la propria identità e la capacità di imporsi ai massimi livelli nazionali. Questo successo è un chiaro segnale della loro determinazione e del loro impegno costante nel curling femminile italiano.