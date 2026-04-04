La Scozia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali maschili di curling, sconfiggendo gli Stati Uniti 11-6 nella finalina per il terzo posto. La squadra, guidata da Ross Whyte (con Robin Brydone, Craig Waddell, Euan Kyle e l’alternate Duncan McFadzean), ha trionfato a Ogden, nello Utah, in nove end.

La cronaca della sfida per il bronzo

Grazie al miglior piazzamento nel round robin, la Scozia ha iniziato con il martello, segnando tre punti nel primo end. Gli Stati Uniti hanno risposto nel secondo, accorciando sul 3-2. Nel terzo end, gli scozzesi hanno ristabilito il vantaggio sul 5-2.

Tuttavia, gli americani hanno reagito nel quarto, portandosi sul 4-5, e poi hanno rubato la mano per pareggiare 5-5 a metà partita.

La seconda parte della gara è iniziata con un end nullo. Successivamente, la Scozia ha ripreso il comando, salendo sul 7-5 dopo sette end. Gli Stati Uniti hanno tentato di rientrare nell'ottava ripresa, accorciando a 6-7. Ma il nono end è stato decisivo: gli scozzesi hanno marcato quattro punti cruciali, volando sull'11-6 e costringendo gli avversari a concedere la vittoria con un end d'anticipo, assicurandosi il bronzo mondiale.

Il percorso e i protagonisti del torneo

La formazione scozzese, capitanata da Ross Whyte, era composta da Robin Brydone, Craig Waddell, Euan Kyle e l’alternate Duncan McFadzean.

Hanno affrontato il team statunitense di John Shuster, Christopher Plys, Colin Hufman, Matt Hamilton e l’alternate Aidan Oldenburg.

Il Mondiale maschile di curling 2026 si è svolto dal 27 marzo al 4 aprile a Ogden, nello Utah. La Scozia ha ottenuto il bronzo dopo un percorso impressionante nel round robin, con dieci vittorie consecutive. La loro corsa per l'oro si è interrotta in semifinale, dove hanno perso contro il Canada per 9-7, portandoli alla sfida per il terzo posto contro gli Stati Uniti. La finale per la medaglia d'oro vedrà affrontarsi Canada e Svezia.