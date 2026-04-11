Sabato 11 aprile si preannuncia come una giornata ricca di appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati di sport, con un palinsesto televisivo e in streaming che copre un’ampia varietà di discipline. Dalle sfide sul campo da tennis alle emozioni del ciclismo, dal dinamismo del volley all’adrenalina del calcio, passando per il rugby, il motocross e molto altro, l’offerta è pensata per soddisfare ogni gusto.

Il tennis internazionale e le semifinali di Montecarlo

La giornata sportiva prende il via con il turno preliminare della Billie Jean King Cup.

Già alle ore 02.00, gli occhi saranno puntati sulla sfida tra Australia e Gran Bretagna, trasmessa in diretta su Super Tennis e disponibile in streaming su SuperTenniX e supertennis.tv. Più tardi, alle ore 11.00, sarà il momento dell’incontro tra Italia e Giappone, anch’esso visibile sulle medesime piattaforme.

Il grande tennis prosegue con le attesissime semifinali del Masters 1000 di Montecarlo. L’attenzione sarà catalizzata dal match che vedrà Jannik Sinner affrontare Alexander Zverev, con inizio alle ore 13.30. La diretta sarà garantita su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre lo streaming sarà accessibile tramite Sky Go, NOW e Tennis Tv. Per chi non potesse seguire la diretta, è prevista una differita su TV8 e tv8.it a partire dalle ore 14.30.

Ciclismo e Golf: tappe decisive e grandi tornei

Gli amanti delle due ruote potranno seguire la sesta tappa del Giro dei Paesi Baschi, un percorso impegnativo da Goiper ad Antzuola fino a Bergara. La corsa sarà trasmessa in streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, con inizio alle ore 15.00, promettendo spettacolo e colpi di scena.

Per gli appassionati di golf, il terzo giro dell’esclusivo Augusta Masters sarà un appuntamento da non perdere. La diretta è fissata su Sky Sport Golf dalle ore 18.00, con possibilità di seguire l’evento in streaming su Sky Go e NOW, per non perdere neanche un colpo dei migliori golfisti al mondo.

Volley, rugby, pallanuoto: le sfide di squadra

Il volley femminile entra nel vivo con Gara-1 della finale scudetto, che vedrà contrapporsi Conegliano e Milano.

L’incontro sarà trasmesso alle ore 20.30 su RaiSportHD e in streaming su Rai Play, VBTV e DAZN. Precedentemente, alle ore 18.00, la semifinale scudetto di Superlega maschile tra Verona e Civitanova sarà visibile sulle stesse piattaforme, offrendo un doppio appuntamento con la pallavolo di alto livello.

Per il rugby femminile, il Sei Nazioni propone la sfida tra Francia e Italia alle ore 13.25, con diretta su Sky Sport Arena e streaming su Sky Go e NOW. La Challenge Cup vedrà scendere in campo le Zebre contro i Dragons alle ore 21.00, con streaming disponibile su EPCR Tv. La pallanuoto maschile offre due incontri internazionali: Croazia-USA alle ore 12.30 e Italia-Spagna alle ore 18.45, entrambi in streaming su Recast Tv.

Il grande calcio: Serie A, B, C e campionati esteri

Il calcio domina la scena con un’offerta vastissima. Alle ore 15.00, la Serie A propone due match in contemporanea: Cagliari-Cremonese e Torino-Verona, entrambi in streaming su DAZN. La Serie B non è da meno, con quattro partite in programma: Virtus Entella-Venezia, Juve Stabia-Cesena, Pescara-Sampdoria e Sudtirol-Modena, tutti disponibili sul canale Lega B di Amazon Prime Video e su DAZN.

Il clou della serata calcistica è il big match di Serie A tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 20.45. L’incontro sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN, garantendo una copertura completa e multicanale per uno degli eventi più attesi.

Anche la Serie C offre un ricco programma con sei partite alle ore 14.30, visibili su Sky Sport e NOW. I campionati esteri completano l’offerta: dalla Premier League (Arsenal-Bournemouth alle ore 13.30; Brentford-Everton e Burnley-Brighton alle ore 16.00) alla Bundesliga, dalla Liga spagnola alla Eredivisie, dalla Ligue 1 alla MLS, con un’ampia copertura su Sky, DAZN, Sky Go, NOW e altre piattaforme dedicate, per non perdere nessuna delle sfide internazionali.