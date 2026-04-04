Un traguardo storico è stato raggiunto a Marrakech da Marco Trungelliti: l’atleta argentino ha sconfitto Luciano Darderi in due set, con i parziali di 6-4, 7-6, conquistando l’accesso alla sua prima finale ATP. A 36 anni, Trungelliti si afferma come il giocatore più anziano a compiere tale impresa nel circuito maggiore, scrivendo una pagina significativa nella storia del tennis.

Il Percorso Verso la Finale

L’incontro decisivo, disputato il 4 aprile 2026, ha visto Trungelliti prevalere su Darderi nell’ambito del torneo ATP 250 Grand Prix Hassan II, che si svolge sulla terra rossa di Marrakech.

Questa vittoria ha sancito l’approdo dell’argentino alla sua attesissima prima finale nel prestigioso circuito.

La sua settimana da sogno in Marocco è iniziata dalle qualificazioni, dove ha superato avversari come Hynek Barton e Rei Sakamoto. Nel tabellone principale, il suo cammino è proseguito con le vittorie contro Kamil Majchrzak e, in un quarto di finale particolarmente impegnativo, contro Corentin Moutet, sconfitto in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Un percorso che testimonia una straordinaria resilienza e determinazione.

Un Record di Longevità e Riconoscimenti

Il successo di Trungelliti a 36 anni rappresenta un record di longevità senza precedenti dal 1968. Nessun altro giocatore aveva infatti disputato la sua prima finale ATP superati i 35 anni.

Prima di lui, solo Victor Estrella Burgos, a 34 anni e 190 giorni (a Quito nel 2015), e Malek Jaziri, a 34 anni e 106 giorni (a Istanbul nel 2018), erano riusciti in un’impresa simile da over 34. Trungelliti, con i suoi 36 anni, stabilisce un nuovo e significativo primato.

Non solo: l’argentino è il quarto qualificato nella storia del torneo di Marrakech a raggiungere la finale. I suoi predecessori, Guillermo Canas (2001), Santiago Ventura (2004) e Gilles Simon (2008), hanno tutti curiosamente poi conquistato il titolo, un auspicio di buon augurio per Trungelliti.

Grazie a questo eccezionale risultato, Marco Trungelliti farà il suo ingresso, a partire da lunedì, per la prima volta nella Top 100 ATP.

Diventerà così il giocatore più anziano a raggiungere questa posizione nel ranking mondiale dal 1975, quando Torben Ulrich compì un’impresa analoga. Questo ingresso tra i primi cento è il coronamento di una lunga carriera di perseveranza e dedizione al tennis, iniziata con le qualificazioni nel circuito ATP nel 2009 e con il debutto nel main draw nel 2012. Il suo miglior ranking precedente era stato il 112° posto, raggiunto nel 2019.