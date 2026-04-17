A Riccione, durante gli Assoluti primaverili di nuoto, Carlos D’Ambrosio ha confermato il suo ruolo di favorito nei 200 stile libero, imponendosi con autorità in 1’45”77. Nonostante la prestazione convincente, il suo record italiano di 1’45”15 è rimasto imbattuto.

La gara ha visto D’Ambrosio, in corsia sette, prendere il comando sin dalla prima vasca e mantenere un ritmo costante fino al traguardo. Alle sue spalle, Jacopo Barbotti ha conquistato l’argento con un tempo di 1’47”27, migliorando il proprio personale di oltre un secondo rispetto alla nuotata di febbraio.

Il bronzo è andato ad Alessandro Ragaini, che ha confermato il crono ottenuto in mattinata.

D’Ambrosio: prestazione solida, record intatto

Il tempo di 1’45”77 rappresenta una conferma della solidità di Carlos D’Ambrosio, che resta sotto l’1’46. Tuttavia, non è riuscito ad avvicinare il suo primato personale. Il record italiano, fissato a 1’45”15, rimane dunque inalterato.

Il podio e la crescita degli avversari

Jacopo Barbotti, classe 2006, ha sorpreso con un netto miglioramento personale, mentre Alessandro Ragaini ha mantenuto il suo livello di forma. La gara ha evidenziato il dominio di D’Ambrosio, ma anche la crescita dei suoi avversari.

Il record italiano nei 200 stile libero in vasca corta

Il record italiano dei 200 stile libero in vasca corta è detenuto da Carlos D’Ambrosio con 1’40”69, realizzato ai Criteria giovanili di Riccione lo scorso 30 marzo. In quell'occasione, l’atleta ha abbattuto il precedente primato assoluto di Thomas Ceccon (1’41”60), stabilendo un tempo che lo colloca nella top quindici mondiale di sempre per questa specialità.