Il CT della nazionale italiana maschile di volley, Ferdinando De Giorgi, aggiorna sulle condizioni fisiche di Daniele Lavia e Alessandro Michieletto. La stagione inizia il 28 maggio a Cavalese (Trento) con un'amichevole contro la Turchia, seguita dalla Nations League dal 6 giugno a Ottawa, Canada. L'obiettivo principale sono gli Europei, con in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Situazione infortuni e recupero

Daniele Lavia è in "situazione normale" dopo aver recuperato da un infortunio alla mano e agli addominali. Ha anche avuto un'infiammazione cronica alla spalla destra.

La situazione di Alessandro Michieletto è più complessa: un "infortunio fastidioso" (frattura da stress incompleta della quarta vertebra lombare). Dopo il riposo, è nella fase delle "valutazioni, soprattutto mediche". I tempi di rientro dipendono dalla risposta al sintomo. Michieletto ha anche avuto un problema alla caviglia sinistra, sollecitata nei playoff scudetto.

Nations League e ricambio generazionale

Alessandro Michieletto e il capitano Simone Giannelli non saranno impiegati nella prima parte della Nations League per garantire il necessario "recupero e lavoro fisico" dopo una stagione intensa.

De Giorgi ha evidenziato l'importanza del ricambio generazionale, definendo i giovani un "serbatoio importantissimo".

Il sistema italiano favorisce l'inserimento continuo di nuovi talenti, con "due o tre ragazzi nuovi molto interessanti" attesi nella prossima Nations League. Per vincere, è fondamentale "migliorare, lavorare sui dettagli, mantenere umiltà e consapevolezza".