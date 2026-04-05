Demi Vollering ha trionfato in solitaria al Giro delle Fiandre femminile, tagliando il traguardo a braccia alzate a Oudenaarde. La campionessa d’Europa ha dominato le pietre fiamminghe. Il momento decisivo sull’Oude Kruisberg/Hotond ha visto il gruppo frammentarsi per una caduta che ha coinvolto Marlen Reusser. FDJ United – SUEZ ha supportato la leader, imprimendo un ritmo elevato. Lo scatto vincente di Vollering sull’Oude Kwaremont ha creato un divario incolmabile, relegando le inseguitrici alla lotta per le posizioni d’onore.

Svolgimento della gara

La gara è partita a ritmo sostenuto da Oudenaarde con una fuga (Kolesava, Beekhuis, Mrugal, von Berswordt) che ha superato i cinque minuti. Cadute (tra cui Victoire Berteau, ritirata) hanno rimescolato le carte; il ritmo è aumentato verso il pavé. Il Koppenberg ha selezionato il gruppo di testa, con le favorite Vollering, Kopecky, Ferrand-Prévot e Pieterse, neutralizzando la fuga. L’azione decisiva sull’Oude Kwaremont ha visto Vollering sferrare l’attacco vincente. Sul Paterberg, ha ampliato il vantaggio, assicurandosi la vittoria.

Il podio e le italiane

Alle spalle di Vollering, Ferrand-Prévot e Pieterse hanno tentato l’inseguimento. Nello sprint per il secondo posto, Ferrand-Prévot ha prevalso (confermando la piazza d’onore precedente), mentre Pieterse ha chiuso terza. La detentrice del titolo, Kopecky, ha terminato quarta. Tra le italiane, Silvia Persico ed Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) si sono classificate settima e ottava, le migliori azzurre.