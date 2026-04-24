Fabio Di Giannantonio si è affermato come il protagonista indiscusso delle pre-qualifiche MotoGP per il Gran Premio di Spagna, tenutesi sull'iconico circuito di Jerez. Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha impressionato, registrando il miglior tempo della sessione con un notevole 1’36.560. Questa performance non solo conferma il suo eccellente stato di forma, ma evidenzia anche una grande determinazione dopo la pausa del campionato.

La sessione ha visto una competizione serrata, con Alex Marquez che si è piazzato subito dietro, staccato di soli 46 millesimi.

Al terzo posto, a 298 millesimi dal leader, si è classificato Marc Marquez. A seguire, Johann Zarco ha conquistato la quarta posizione, precedendo Pedro Acosta, Luca Marini e Marco Bezzecchi. L'ottava piazza è stata occupata da Francesco Bagnaia, con un distacco di 580 millesimi. Bagnaia è stato protagonista di una caduta senza conseguenze durante la sessione, ma ha dimostrato prontezza rientrando rapidamente ai box per riprendere la moto e continuare la sua prova senza ulteriori intoppi.

La classifica delle pre-qualifiche e le condizioni del tracciato

Le pre-qualifiche si sono svolte su un tracciato in ottime condizioni, favorendo tempi estremamente ravvicinati tra i principali contendenti. Di Giannantonio ha saputo sfruttare al meglio il potenziale della sua moto, mantenendo un ritmo costante e superando di misura Alex Marquez.

La presenza di ben tre piloti italiani nelle prime otto posizioni sottolinea il momento positivo del motociclismo tricolore in questa fase cruciale della stagione.

Nonostante l'incidente, Francesco Bagnaia ha mostrato grande resilienza e determinazione, rientrando immediatamente in pista e assicurandosi comunque un posto nella top ten. L'episodio della caduta, pur non avendo alterato la sua posizione finale, evidenzia l'elevato livello di competitività e il rischio intrinseco che caratterizzano le sessioni di qualifica in MotoGP.

I risultati delle prime prove libere a Jerez

Già nelle prime prove libere, svoltesi sempre sul circuito di Jerez, Di Giannantonio aveva dato prova del suo ottimo passo, risultando il più veloce anche in quell'occasione.

In quella sessione, il pilota italiano aveva preceduto il suo compagno di squadra, Franco Morbidelli, con un vantaggio significativo. Subito dietro si erano classificati Alex Márquez e Marco Bezzecchi. Francesco Bagnaia aveva invece concluso all'undicesimo posto, con un ritardo di 730 millesimi dal miglior tempo. Questi risultati consolidano la costanza di rendimento di Di Giannantonio e confermano la competitività della Ducati VR46 su questo specifico tracciato.

La combinazione delle eccellenti prestazioni nelle libere e nelle pre-qualifiche fa presagire una gara estremamente combattuta, con un nutrito gruppo di piloti pronti a contendersi le posizioni di vertice. L'attenzione rimane alta anche su Bagnaia, che, dopo la caduta, sarà chiamato a dimostrare la sua capacità di recuperare terreno nelle prossime sessioni e in gara.