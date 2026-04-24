L'ultima tappa del Tour of the Alps 2026, tra Trento e Bolzano, è iniziata con intensità. Dodici in fuga: Jasch Lennart, Sam Oomen, Rainer Kepplinger, Alastair Mackellar, Rodriguez, Koen Bouwman, Vicente Rojas Naranjo, Dina Marton, Mattia Bais, Tom Pidcock, Mark Donovan e Nicolò Garibbo. Il loro vantaggio iniziale di 2 minuti e 5 secondi è salito a 2 minuti e 45 secondi sulla scalata del Montoppio, salita di prima categoria (12,7 km al 7,1%).

La tappa, con arrivo in salita sul Montoppio, è decisiva per la generale. Giulio Pellizzari, leader attuale, è minacciato da Thymen Arensman ed Egan Bernal, a 4 minuti.

La situazione resta aperta per possibili ribaltoni.

Lotta per la maglia

I dodici fuggitivi cercano di mantenere il margine. La loro composizione può influenzare la maglia di leader o la vittoria di tappa. Pellizzari deve difendersi dagli attacchi Ineos Grenadiers (Arensman e Bernal) che puntano a sfruttare la salita finale.

La tensione è alta tra i favoriti. Il Montoppio deciderà il vincitore della 49ª edizione della corsa dell’Euregio.

Percorso e favoriti

La frazione di 128 chilometri da Trento a Bolzano include la salita verso Palù di Giovo e il GPM di Caldaro Alta (4,4 km al 6,6%). Dopo il primo passaggio a Bolzano, un circuito di 19 km da ripetere due volte, con il GPM di Montoppio (9,2 km al 6,2%), attende i corridori.

Oltre a Pellizzari, i favoriti sono Aleksandr Vlasov (quarto), Mattia Gaffuri, Mathys Rondel, Jakob Omrzel, Michael Storer e Ben O’Connor.

La tappa è trasmessa in diretta su Rai Sport e Eurosport, e in streaming su RaiPlay e Discovery+. L'arrivo è previsto intorno alle 15:15.