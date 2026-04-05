Il Giro delle Fiandre femminile 2026 si appresta a regalare forti emozioni con la sua ventitreesima edizione, in programma domenica 5 aprile. La corsa, tra le più attese delle Classiche del Nord, vedrà le migliori atlete sfidarsi sui leggendari muri e settori in pavé. La partenza è fissata a Oudenaarde alle ore 13:25, con l'arrivo previsto nella stessa città belga dopo 164,1 chilometri. L'evento si svolgerà in contemporanea con le fasi decisive della gara maschile, promettendo grande spettacolo.

Il tracciato, fedele alla tradizione, presenta undici settori in pavé e nove muri, elementi che ne definiscono la selettività.

I punti cruciali saranno i passaggi sul Kwaremont e, soprattutto, sul Paterberg, ultimo ostacolo di giornata posto a circa quattordici chilometri dal traguardo. L'albo d'oro vede la belga Lotte Kopecky come ultima vincitrice, pronta a difendere il suo titolo, mentre le speranze italiane sono riposte in Elisa Longo Borghini, già trionfatrice nel 2024 e determinata a lasciare nuovamente il segno.

Le Protagoniste: Sfida al Vertice e Ambizioni Azzurre

Il ventaglio delle pretendenti al successo è di altissimo livello. Il Team SD Worx schiera Lorena Wiebes, reduce dal successo alla Gand-Wevelgem, e Lotte Kopecky, detentrice del titolo e vincitrice anche della Milano-Sanremo. Demi Vollering, seconda nell'ultima Attraverso le Fiandre, punta a conquistare questa prestigiosa classica che ancora manca al suo palmarès.

Tra le outsider di spicco figurano la francese Pauline Ferrand-Prevot (Team Visma), la svizzera Marlen Reusser, vincitrice della Dwars door Vlaanderen, e la sua connazionale Elise Chabbey.

In casa Italia, i riflettori sono puntati su Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ). La campionessa azzurra, già vincitrice nel 2024, proverà a rendere la corsa selettiva grazie al lavoro della sua squadra, cercando un attacco decisivo. Accanto a lei, Elisa Balsamo (Lidl-Trek) cercherà di resistere sui muri per giocarsi le sue carte in un eventuale sprint. Da seguire anche Eleonora Camilla Gasparrini, quinta alla recente Gand-Wevelgem.

Il Tracciato Dettagliato: Muri e Pavé Decisivi

Il percorso della Ronde van Vlaanderen femminile 2026, con partenza e arrivo a Oudenaarde, si estende per 164,1 chilometri e include una serie di ostacoli che selezioneranno il gruppo.

La prima parte della gara si snoderà su tratti relativamente scorrevoli, pur includendo i settori in pavé di Lange Munte, Lippenhovestraat e Paddestraat. La vera battaglia inizierà intorno all'ottantaduesimo chilometro con il Wolvenberg, seguito da Molenberg e Marlboroughstraat. Questi saranno intervallati dai settori in pavé di Kerkgate e Jagerij.

La fase più calda si concentrerà negli ultimi cinquanta chilometri. Qui le atlete affronteranno il Taaienberg, l'Oude Kruisberg/Hotond e il celebre Oude Kwaremont. L'ultima asperità sarà il Paterberg, con pendenze fino al 20,3%, scollinato a soli tredici chilometri dal traguardo. Altri muri significativi includono l'Eikenberg e il temibile Koppenberg (picchi fino al 22%).

Anche il settore in pavé di Mariaborrestraat sarà un banco di prova importante.

Copertura dell'Evento: Dove Seguire la Corsa

Per gli appassionati, la diretta televisiva tradizionale non è prevista. Sarà possibile seguire la corsa in diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 17:00 alle 18:15. L'evento sarà disponibile anche su Discovery Plus e HBO Max. Una diretta testuale sarà offerta a partire dalle ore 15:30. Un'occasione imperdibile per assistere a uno dei momenti clou della stagione ciclistica femminile.