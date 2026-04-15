Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ha sollevato la questione della necessità di apportare significative correzioni al regolamento sui motori ibridi che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2026. Le sue dichiarazioni, rilasciate durante un recente incontro con la stampa, hanno posto l'accento sull'urgenza di intervenire sulle attuali norme tecniche. L'obiettivo primario è quello di garantire non solo la competitività del campionato, ma anche la sua sostenibilità a lungo termine.

Domenicali ha chiarito che la Formula 1 è in attesa di ricevere dalla FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile) un rapporto dettagliato.

Questo documento sarà fondamentale per delineare le possibili modifiche da implementare nel regolamento relativo ai propulsori ibridi per il 2026. Il massimo dirigente della Formula 1 ha inoltre sottolineato che le conversazioni con la Federazione sono in una fase avanzata e che l'intento è quello di pervenire a una soluzione condivisa, capace di soddisfare pienamente tutte le parti coinvolte nel processo decisionale.

Le ragioni dietro la richiesta di revisione

La richiesta di revisione normativa, come spiegato da Domenicali, scaturisce dalla ferma volontà di mantenere la Formula 1 all'avanguardia. Questo include sia l'aspetto tecnologico, con l'innovazione costante, sia quello dello spettacolo sportivo, che deve rimanere avvincente per il pubblico.

"Vogliamo assicurarci che il nuovo regolamento sui motori ibridi sia perfettamente allineato con le esigenze espresse dai team e dai costruttori", ha affermato Domenicali, aggiungendo che è cruciale non compromettere in alcun modo la competitività delle gare. Il dirigente ha ribadito con forza che la priorità assoluta è quella di trovare e mantenere un equilibrio ottimale tra innovazione, sostenibilità ambientale e performance in pista.

La discussione sulle regole tecniche assume un'importanza capitale, soprattutto in vista dell'imminente introduzione delle nuove power unit ibride. Queste unità motrici di prossima generazione dovranno infatti conformarsi a criteri sempre più stringenti in materia di efficienza energetica e di drastica riduzione delle emissioni, riflettendo l'impegno della categoria verso un futuro più verde.

Prossimi passi e impatto sul futuro della F1

La FIA, come emerso da ulteriori dettagli, è attualmente impegnata nella redazione del rapporto che servirà da base per le successive e cruciali discussioni tra tutti gli attori interessati. L'obiettivo è quello di innescare un confronto costruttivo che possa condurre a una revisione condivisa delle regole. Domenicali ha espresso il suo ottimismo in merito: "Siamo fiduciosi che le conversazioni in atto con la FIA porteranno a soluzioni che si muoveranno nella giusta direzione, a beneficio di tutto il motorsport". Il tema delle regole che disciplinano i motori ibridi rappresenta, senza dubbio, uno dei punti focali dell'agenda strategica della Formula 1 per i prossimi anni.

L'intento è chiaro: mantenere la categoria regina del motorsport costantemente al passo con le sfide tecnologiche e ambientali del nostro tempo.

Le settimane a venire si preannunciano decisive per comprendere appieno quali saranno gli eventuali aggiustamenti al regolamento e, soprattutto, come questi potranno concretamente influenzare il futuro della Formula 1, sia sotto il profilo puramente tecnico sia da quello squisitamente sportivo, ridefinendo potenzialmente gli equilibri in pista.