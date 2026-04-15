Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, ha delineato l’attuale scenario del campionato come un “momento straordinario”. Ha enfatizzato la solidità e la fiducia che circondano la massima serie automobilistica, evidenziando come, in un periodo di pausa in attesa della ripresa del Mondiale 2026, la Formula 1 stia vivendo una vera e propria “golden era”. Questo successo è attribuibile anche a una gestione attenta delle dinamiche politiche e tecniche che caratterizzano il circus.

Domenicali ha dichiarato: "Lo stato del campionato, lo stato della Formula 1 è fantastico, è straordinario.

Non siamo mai stati in una posizione così incredibile. E il motivo per cui lo dico è che, se non fossimo in questa posizione oggi, la situazione attuale che dobbiamo affrontare sarebbe vista in modo totalmente diverso, con dei grandi punti interrogativi, con dei grandi dubbi che invece oggi non ci sono sul tavolo". Il manager ha inoltre chiarito che la governance dello sport è una responsabilità condivisa tra FIA, Formula 1 e team. Il nuovo regolamento tecnico, ha spiegato, è il risultato di una scelta collegiale maturata cinque anni fa, mirata a garantire un equilibrio tra l’elettrificazione e il motore termico.

Il dibattito sulle nuove regole e le critiche

Le prime tre gare della stagione hanno acceso un vivace dibattito sulle nuove disposizioni tecniche, con particolare attenzione alle prestazioni in qualifica.

Domenicali ha riconosciuto: "Ci sono critiche legate a certe situazioni che dobbiamo gestire, soprattutto in qualifica perché noi, forse da puristi, consideriamo la qualifica come il momento in cui il pilota deve spingere al massimo, per capire davvero quali siano i limiti fisici della macchina e del pilota stesso." Ha poi aggiunto che "Quella è un’area sulla quale stiamo lavorando in queste settimane, insieme ai piloti e insieme ai team, ovviamente coordinati dalla FIA, per capire quali possano essere gli aggiustamenti senza perdere la direzione corretta che è stata tracciata per le ragioni che ho spiegato in precedenza".

Il CEO ha operato una distinzione tra le critiche costruttive e le polemiche meno produttive: "Da una parte ci sono quelli che si lamentano, dall’altra quelli che la adorano.

E la parte più grande della polarizzazione è decisamente quella positiva, non l’altra. Ma, come sempre io ascolto tutto, e penso che valga la pena raccogliere tutte le critiche costruttive che dobbiamo affrontare." Riguardo ai sorpassi, spesso etichettati come "artificiali", Domenicali ha invitato a una riflessione sulla memoria storica, ricordando come anche in passato la gestione della gara presentasse complessità simili.

Il ruolo centrale dei piloti e le prospettive future

Domenicali ha riaffermato l’importanza fondamentale del dialogo con i piloti e il loro coinvolgimento diretto nel processo decisionale. "Credo che la nostra conversazione, le mie conversazioni con loro, siano decisamente molto aperte, e sanno che tengo davvero alle loro opinioni.

Voglio che siano coinvolti," ha dichiarato. Ha enfatizzato che i piloti rappresentano "il gioiello dello sport" e, in quanto tali, devono essere protetti, così come loro stessi sono chiamati a contribuire alla tutela dell’ecosistema della Formula 1.

In questo contesto, le discussioni tra FIA, team e piloti proseguiranno nei prossimi incontri tecnici. L'attenzione sarà focalizzata sulla gestione dell’energia e sulle dinamiche delle qualifiche. Il confronto, arricchito anche dalle opinioni di campioni come Max Verstappen, mira a individuare soluzioni condivise che possano affinare il prodotto senza intaccare la crescita e la popolarità globale della Formula 1, che continua a registrare numeri record in termini di pubblico e visibilità.