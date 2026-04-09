Oggi, 9 aprile 2026, al Masters 1000 di Montecarlo, la coppia italiana Matteo Berrettini e Andrea Vavassori è scesa in campo per gli ottavi di finale del doppio. I due azzurri affrontano i terzi favoriti del tabellone, il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, in un incontro che si preannuncia equilibrato e teso.

Il cammino di Berrettini e Vavassori nel torneo

Ammessi al torneo come wild card, Berrettini e Vavassori hanno superato il primo turno con una vittoria convincente. Hanno sconfitto Alex de Minaur e Cameron Norrie per 6‑4, 4‑6, 10‑5 in un’ora e 29 minuti, mostrando grande solidità e capacità di gestire la pressione, specialmente nel decisivo super tie‑break.

Il successo ha confermato la crescente intesa tra i due azzurri, proiettandoli verso una sfida impegnativa contro una delle formazioni più affermate.

Il confronto con Heliovaara e Patten

Heliovaara e Patten, terzi favoriti del tabellone, rappresentano un banco di prova significativo. La coppia anglo-finlandese ha già dimostrato il proprio valore in questa stagione, raggiungendo la finale del Masters 1000 di Miami. Quella finale è stata persa proprio contro Andrea Vavassori, in coppia con Simone Bolelli. La partita odierna assume un significato particolare: per gli italiani è l'occasione di confermare il buon momento, mentre per Heliovaara e Patten c'è la possibilità di rivincita.

I precedenti e il trionfo di Miami

Solo poche settimane fa, all'ATP Miami Open, Andrea Vavassori, in coppia con Simone Bolelli, ha conquistato il suo primo titolo Masters 1000. In quella finale, hanno sconfitto proprio Heliovaara e Patten con un netto 6‑4, 6‑2. Quella vittoria ha segnato un momento storico per il doppio italiano: Bolelli è il primo italiano a raggiungere venti titoli nell’Era Open.

La sfida odierna, dunque, va oltre il semplice match degli ottavi: è un confronto tra due coppie che si conoscono a fondo e che hanno già lasciato il segno in questa stagione, promettendo uno spettacolo di alto livello.