Dorothea Wierer, figura di spicco del biathlon italiano, ha ufficialmente concluso la sua brillante carriera agonistica due mesi fa. La sua ultima competizione è stata la mass start dei Giochi Olimpici, disputata sulle nevi di Anterselva, dove ha ottenuto un onorevole quinto posto. Dopo aver compiuto 36 anni, Wierer ha intrapreso una nuova fase della sua vita, finalmente libera dalle intense pressioni dell'agonismo. Con grande entusiasmo, ha dichiarato: «La mia vita va finalmente a meraviglia». La campionessa si gode ora una ritrovata serenità, dedicando più tempo alla famiglia, agli amici e ai suoi numerosi progetti personali.

Un momento particolarmente toccante del suo addio alle competizioni è stata la calorosa ovazione ricevuta dal pubblico di Anterselva durante l'ultima gara. Un'emozione che Wierer ha definito «magnifico» e che conserverà per sempre nel cuore. Riguardo al suo futuro, la biathleta non esclude un possibile ruolo tecnico. «Sicuramente un domani potrei svolgere un ruolo da allenatrice, ma non ora», ha affermato. «Dopo tanti anni nel biathlon, ho bisogno di una pausa. Tuttavia, nella vita mai dire mai!».

Progetti e nuove sfide dopo il ritiro agonistico

Tra gli impegni più immediati di Dorothea Wierer spicca la gestione del suo marchio, DWOne, specializzato nella produzione di calcioli, accessori e ricambi per carabine.

Questa attività rappresenta una naturale evoluzione della sua profonda esperienza nel tiro. Wierer descrive questo periodo come una vera e propria «luna di miele» con la vita, caratterizzata da una libertà inaspettata dagli obblighi e dalle pressioni del circuito internazionale.

La campionessa ha spesso sottolineato come il biathlon sia stato per lei una vera e propria scuola di vita, trasmettendole valori fondamentali come la puntualità, il rispetto per gli avversari e la capacità di gestire sia le gioie delle vittorie che le amarezze delle delusioni. «Ho chiuso la mia carriera nel modo in cui avrei voluto, essendo ancora competitiva, avendo ancora modo di salire sul podio e combattere per qualcosa di importante», ha raccontato, ricordando con commozione il sostegno ricevuto dal pubblico, dai tecnici e dalla sua famiglia.

Un futuro tra sport e imprenditoria

Oltre all'attività imprenditoriale, Wierer manterrà la sua collaborazione con il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e continuerà a operare come consulente per importanti aziende del settore sportivo. Ha inoltre rivelato l'intenzione di rimanere attiva nel mondo dello sport, sebbene in una disciplina diversa dal biathlon. Tra i ricordi più cari della sua straordinaria carriera, Wierer annovera l'ultima gara ad Anterselva, il trionfo nel Mondiale casalingo del 2020 e la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, ottenuta a Östersund nel 2015.

La sua vicenda sportiva e personale è un esempio ispiratore di come sia possibile reinventarsi dopo aver raggiunto i massimi livelli, conservando la passione per lo sport e la determinazione a intraprendere nuovi percorsi.