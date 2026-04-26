Nei Playoff NBA, i Minnesota Timberwolves hanno dimostrato grande resilienza, superando le avversità legate a importanti infortuni e conquistando una vittoria cruciale contro i Denver Nuggets, portandosi così sul 3-1 nella serie. La squadra di Minneapolis ha dovuto affrontare l'assenza di due elementi chiave: Donte DiVincenzo, che ha subito la rottura del tendine d’Achille destro e sarà costretto a saltare l'intera stagione, e Anthony Edwards, il quale ha abbandonato il campo a causa di un'iperestensione del ginocchio sinistro.

Nonostante queste significative defezioni, i Timberwolves hanno trovato un protagonista inatteso in Ayo Dosunmu.

Il giocatore, arrivato da Chicago a febbraio, ha messo a segno uno straordinario record personale di 43 punti, firmando la miglior prestazione di un giocatore subentrato dalla panchina nei playoff NBA degli ultimi cinquant’anni. L'allenatore Chris Finch ha elogiato la sua performance: “Ayo è stato semplicemente fuori dal mondo, azione dopo azione”. Dosunmu ha concluso la partita con un'efficienza notevole, realizzando 13 tiri su 17 tentativi dal campo, un perfetto 5 su 5 da tre punti e un impeccabile 12 su 12 ai tiri liberi, il tutto in 42 minuti di gioco. “So che può sembrare un cliché, ma non posso e non voglio dare per scontato questo momento, perché so quanto sia difficile arrivarci”, ha commentato Dosunmu, sottolineando l'importanza della sua prestazione storica.

La partita tra Minnesota e Denver è stata caratterizzata anche da un finale teso: Nikola Jokic dei Nuggets e Julius Randle dei Timberwolves sono stati espulsi dopo un confronto acceso negli ultimi secondi, in seguito a un layup di Jaden McDaniels. Per i Nuggets, Jamal Murray è stato il miglior realizzatore con 30 punti, mentre Jokic ha contribuito con 24 punti, 15 rimbalzi e nove assist. La squadra di Denver ha mostrato difficoltà nel tiro da tre punti, convertendo solo sei tentativi su ventisette.

Le altre sfide dei Playoff NBA

Nel frattempo, i New York Knicks hanno ristabilito la parità nella loro serie contro gli Atlanta Hawks, portandosi sul 2-2 con una vittoria per 114-98. Karl-Anthony Towns è stato il grande protagonista per i Knicks, siglando una tripla doppia da 20 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

A lui si sono aggiunti OG Anunoby con 22 punti e 10 rimbalzi, e Jalen Brunson con 19 punti, contribuendo in modo decisivo a riaprire la serie.

Gli Orlando Magic hanno sorpreso i Detroit Pistons, vincendo 113-105 e conquistando un vantaggio di 2-1 nella serie. Merito di una prestazione solida di Paolo Banchero, autore di 25 punti e 12 rimbalzi. Infine, i campioni in carica Oklahoma City Thunder hanno ottenuto un facile successo sui Phoenix Suns per 121-109, con Shai Gilgeous-Alexander che ha stabilito il suo record personale nei playoff con 42 punti.