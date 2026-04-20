Oggi, lunedì 20 aprile 2026, il mondo dell'atletica leggera si concentra su Boston per la 130ª edizione della Maratona, un appuntamento di grande prestigio che si tiene tradizionalmente il terzo lunedì di aprile, in concomitanza con il Patriot’s Day. Questa competizione rappresenta la seconda Major dell’anno, seguendo la Maratona di Tokyo disputata il 1° marzo, e promette emozioni e sfide di alto livello.

La lista dei partecipanti vede schierati alcuni dei nomi più illustri del panorama internazionale. Nel settore maschile, gli occhi sono puntati sui forti atleti keniani John Korir e Benson Kipruto, affiancati da Evans Chebet, già vincitore a Boston nelle edizioni 2022 e 2023.

A completare il gruppo dei favoriti maschili c'è il tanzaniano Alphonce Simbu, attuale campione del mondo. Per quanto riguarda la gara femminile, le aspettative sono alte per le keniane Hellen Obiri, trionfatrice nel 2023 e nel 2024, Irine Cheptai e Workenesh Edesa, insieme all'atleta americana Fiona O’Keeffe, che si presenta come una delle principali contendenti al podio.

Orari di Partenza Dettagliati della Maratona di Boston 2026

La Maratona di Boston 2026 prevede partenze scaglionate per le diverse categorie, al fine di garantire una migliore gestione della gara. Negli Stati Uniti, secondo il fuso orario della costa orientale (ET), la competizione prenderà il via con la divisione maschile in carrozzina alle 9:06 a.m.

ET. Seguirà la partenza della divisione femminile in carrozzina alle 9:09 a.m. ET. I professionisti maschili inizieranno la loro corsa alle 9:37 a.m. ET, mentre le professioniste femminili prenderanno il via alle 9:47 a.m. ET.

Per gli appassionati in Italia, è fondamentale considerare il fuso orario. Le partenze corrispondono rispettivamente alle 15:06 per la gara maschile in carrozzina, alle 15:09 per quella femminile in carrozzina, alle 15:37 per la gara maschile professionistica e alle 15:47 per la gara femminile professionistica. Questi orari permettono agli spettatori italiani di seguire l'evento in diretta nel primo pomeriggio.

Dove Seguire la Maratona di Boston 2026: Diretta Streaming in Italia

Per il pubblico italiano, la Maratona di Boston 2026 non sarà trasmessa attraverso i canali televisivi tradizionali. Tuttavia, gli appassionati potranno godere della diretta streaming completa dell'evento attraverso diverse piattaforme. La copertura sarà disponibile su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, offrendo molteplici opzioni per non perdere neanche un momento di questa prestigiosa corsa. Queste piattaforme garantiranno una visione integrale della maratona, permettendo di seguire le performance dei grandi campioni e l'evolversi delle gare maschili e femminili fino al traguardo.