Nicolò Bulega si conferma il protagonista indiscusso del Mondiale Superbike 2026, conquistando la sua tredicesima vittoria consecutiva in Gara-2 sul circuito di Assen. Il pilota del team Ducati, partito dalla pole position, ha dominato la corsa olandese, eguagliando così lo storico record di successi di fila detenuto da Toprak Razgatlioglu. La gara si è svolta in condizioni meteo instabili, con il costante rischio di pioggia che ha aggiunto un ulteriore livello di complessità alla gestione della competizione.

Bulega ha preso il comando fin dalle prime battute, imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari e tagliando il traguardo con un vantaggio significativo.

Alle sue spalle, Iker Lecuona si è piazzato secondo, mentre Sam Lowes ha completato il podio. La quarta posizione è stata conquistata da Alvaro Bautista. Ottime prestazioni anche per gli italiani Montella e Baldassarri, che hanno chiuso rispettivamente al quinto e sesto posto, seguiti da Vierge, Locatelli e Petrucci. Bassani ha terminato tredicesimo, Manzi quindicesimo, mentre Jonathan Rea ha concluso la sua gara nelle retrovie.

Dettagli della gara e classifica piloti

La Gara-2 di Assen, disputata su ventuno giri, ha visto Bulega imporsi con un distacco di 2.724 secondi su Lecuona e 5.257 secondi su Lowes. La Ducati ha ribadito la sua superiorità tecnica, piazzando ben sei moto nelle prime sei posizioni, a testimonianza di una forza collettiva.

La classifica provvisoria piloti del campionato vede ora Nicolò Bulega salire a quota 186 punti, con un notevole distacco su Lecuona (117 punti) e Lowes (82 punti). Il warm-up della giornata era stato vinto da Montella, evidenziando una competitività diffusa tra i piloti italiani.

La corsa è stata caratterizzata da una partenza fulminea di Bulega, che ha immediatamente preso il largo, gestendo con sicurezza i tentativi di rimonta degli inseguitori. Le condizioni della pista, rese incerte da sporadiche gocce di pioggia, non hanno minimamente intaccato la sua determinazione e la sua capacità di mantenere il controllo della gara fino alla bandiera a scacchi.

Il dominio Ducati e le prospettive di campionato

Il trionfo di Bulega in Olanda non solo consolida il suo primato, ma rafforza anche il dominio Ducati in questa stagione del Mondiale Superbike. Il pilota italiano rimane imbattuto anche nella Superpole Race, portando a otto il numero di vittorie in questa speciale classifica. La sua costanza di rendimento e l'abilità di adattarsi a condizioni meteo variabili si confermano elementi cruciali della sua leadership in campionato. La performance ad Assen sottolinea inoltre la competitività del team ufficiale Ducati e la promettente crescita dei giovani piloti italiani.

La cronaca della Superpole Race ha evidenziato come Bulega abbia saputo gestire con freddezza anche i momenti più critici della corsa, come le fasi finali con la pista umida, mantenendo sempre un margine di sicurezza sugli avversari. Il prossimo appuntamento sarà fondamentale per verificare se Bulega riuscirà a superare l'attuale record di vittorie consecutive, scrivendo così una nuova pagina nella storia della Superbike.