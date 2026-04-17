È un giorno di grande importanza per la Juventus e per Manuel Locatelli. Il centrocampista, ormai affermato come capitano e punto di riferimento della squadra, è pronto a siglare il rinnovo del contratto che lo legherà indissolubilmente al club bianconero fino al 2030. L’atteso incontro tra il giocatore, i suoi rappresentanti e i vertici societari ha preso il via oggi presso la Continassa. Locatelli, accompagnato dagli agenti Edoardo Crnjar e Stefano Castelnovo, e dal legale Cesare Di Cintio, ha avviato le procedure finali per il prolungamento dell’accordo, cruciale per il futuro del club.

I dettagli economici del nuovo accordo

Il nuovo contratto prevede un ingaggio significativo per il calciatore. Le cifre si attestano intorno ai quattro milioni di euro netti a stagione, una somma che sarà ulteriormente incrementata da bonus legati a prestazioni individuali e di squadra. L’ufficialità di questo importante rinnovo è prevista nelle prossime ore, a suggello di un rapporto di fiducia e collaborazione che la Juventus intende consolidare nel lungo periodo, garantendo stabilità e continuità al proprio centrocampo.

Il ruolo centrale di Locatelli nel progetto tecnico

Manuel Locatelli si è affermato come figura imprescindibile all'interno dello spogliatoio e sul terreno di gioco. La sua leadership è cresciuta, portandolo ad assumere il ruolo di capitano e a essere riconosciuto come pilastro fondamentale del progetto tecnico bianconero.

Il prolungamento del suo accordo fino al 2030 testimonia la ferma volontà della società di mantenere intatto il nucleo della squadra. La dirigenza punta su di lui come leader carismatico e tecnico per le stagioni future, riconoscendo la sua capacità di dettare i ritmi di gioco e di essere un esempio per i compagni.

La strategia di consolidamento dei giocatori chiave

L'accordo definitivo tra la Juventus e Manuel Locatelli è ormai in fase avanzata e la sua formalizzazione è attesa a brevissimo. Questo prolungamento contrattuale fino al 2030 si inserisce in una più ampia strategia del club volta a blindare i suoi giocatori chiave. Tale strategia ha già visto i recenti rinnovi di giovani talenti come Kenan Yildiz e di elementi di esperienza come Weston McKennie.

Il nuovo contratto di Locatelli, oltre a garantirne la permanenza, prevede un sostanziale aumento dell’ingaggio, che passerà dagli attuali circa tre milioni netti a stagione a circa quattro milioni netti. Questo incremento salariale riflette il suo crescente peso e la sua importanza strategica per il futuro del club.