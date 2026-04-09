La leggenda del ciclismo Eddy Merckx è attualmente ricoverato in ospedale a causa di una persistente infezione all’anca, una notizia che ha destato preoccupazione nel mondo dello sport. Lo stesso Merckx, uno dei più grandi campioni nella storia di questa disciplina, ha confermato il ricovero, spiegando di essere stato costretto alle cure mediche a seguito di forti e continui dolori. Il vincitore di ben cinque Tour de France ha dichiarato: “Dato che provavo molto dolore, sono stato ricoverato lunedì scorso”.

La situazione clinica si presenta complessa: i medici stanno ancora cercando di individuare con precisione la causa di questa infezione, che si è dimostrata particolarmente resistente ai trattamenti antibiotici finora somministrati.

Merckx ha espresso la sua frustrazione riguardo all'inefficacia delle terapie, affermando: “I medici non riescono a trovare la causa di questa infezione e, poiché gli antibiotici non sono molto efficaci, mi opereranno di nuovo lunedì prossimo. Ne ho abbastanza”. Questo nuovo intervento chirurgico rappresenta un tentativo cruciale per risolvere una condizione di salute che si protrae da tempo.

L'origine dei problemi: una caduta nel 2024

I problemi di salute che affliggono Eddy Merckx, oggi ottantenne, hanno avuto inizio nel dicembre 2024. In quell'occasione, durante un'uscita in bicicletta, il "Cannibale" subì una rovinosa caduta scivolando su un passaggio a livello, evento che gli causò una frattura all'anca.

Da quel momento, la leggenda belga ha dovuto affrontare un lungo e difficile percorso di cure, sottoponendosi a ben sei interventi chirurgici. Tra questi, si è resa necessaria la sostituzione della protesi iniziale, che era stata fissata in modo non corretto, complicando ulteriormente il quadro clinico.

Le complicazioni legate a questa frattura si sono rivelate ricorrenti negli ultimi anni, trasformandosi in una vera e propria sfida per la salute del campione. Nonostante i diversi trattamenti e le terapie antibiotiche seguite, i risultati sperati non sono stati raggiunti, rendendo indispensabile un nuovo approccio chirurgico. La persistenza di questa infezione e la sua resistenza alle cure hanno reso il percorso di recupero particolarmente arduo e prolungato.

Una carriera leggendaria e l'apprensione dei tifosi

Considerato universalmente il ciclista più vincente di tutti i tempi, con un palmarès che vanta 525 vittorie, tra cui spiccano cinque edizioni del Tour de France, cinque del Giro d’Italia e una Vuelta, Merckx continua a essere una figura iconica. La sua vicenda personale e le sue attuali condizioni di salute suscitano grande attenzione e apprensione nel mondo del ciclismo e tra gli innumerevoli appassionati che lo hanno sempre ammirato. L'evolversi della sua situazione è seguito con partecipazione, a testimonianza dell'affetto e del rispetto che il "Cannibale" ha saputo conquistare in decenni di successi.