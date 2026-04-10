Egan Bernal, il campione colombiano vincitore del Tour de France e del Giro d’Italia, ha affrontato un inatteso ostacolo burocratico in patria. Dopo il settimo posto alla Faun-Ardèche Classic (28 febbraio) e l'apertura di stagione ai Campionati Nazionali Colombiani (vittoria in linea, quinto a cronometro), la sua assenza aveva generato speculazioni. Bernal stesso ha chiarito: il suo stop era dovuto al rinnovo del passaporto presso il Ministero degli Esteri a Bogotá. "Sono venuto a rinnovare il passaporto e credo che il sistema sia fuori uso," ha dichiarato.

"Ho bisogno di rinnovare il passaporto perché ho già riempito tutte le pagine di timbrini. Parto domenica e, a dire il vero, è stata un po’ colpa mia perché ho lasciato tutto all’ultimo momento." Il malfunzionamento del sistema ha causato disagi, ma Bernal si è mostrato fiducioso di risolvere in tempo.

Il blocco del sistema e il via libera per il Giro d’Italia

La crisi burocratica ha raggiunto il culmine l’8 aprile 2026, quando Bernal si è trovato bloccato a Bogotá a causa di una falla massiva nel sistema SITAC per il rilascio dei passaporti. Questo malfunzionamento ha generato lunghe code e caos amministrativo, sollevando preoccupazioni sulla sua partenza per l’Europa. Bernal aveva affermato che "Tutto si risolve", ma aveva anche specificato che senza il nuovo passaporto non avrebbe potuto prendere parte al Giro d’Italia.

Fortunatamente, le difficoltà sono state superate: Bernal ha risolto la questione e ha confermato il suo rientro in Europa per domenica 12 aprile. La sua partecipazione al Giro d’Italia (8-24 maggio) è ora assicurata, così come quella al Tour of the Alps (20-24 aprile), eventi cruciali per la sua preparazione.

Polemiche e criticità del sistema amministrativo colombiano

La vicenda ha innescato un acceso dibattito mediatico in Colombia, evidenziando le criticità del sistema amministrativo nazionale in un momento cruciale per un atleta di fama mondiale. Il Governo colombiano ha difeso il nuovo modello di rilascio dei passaporti, motivandolo con maggiore sicurezza e autonomia, pur riconoscendo le difficoltà tecniche.

José Fernando Salcedo, presidente della Unione dei Funzionari di Carriera Diplomatica e Consolare, ha criticato la mancanza di allerta preventiva, sottolineando i disagi causati ai cittadini. Il "caso Bernal" è divenuto emblematico delle sfide che anche i grandi campioni possono affrontare fuori dalle competizioni, rimarcando l'importanza di una gestione amministrativa efficiente peril supporto delle carriere sportive internazionali.